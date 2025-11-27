OPS Update : राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, इन संस्थाओं में जारी रहेगी ओपीएस

OPS Update : राजस्थान के कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालयों में ओपीएस के मामले पर राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन संस्थाओं में 31 अक्टूबर, 2023 तक ओपीएस लागू हो चुकी है, तो वह जारी रहेगी। जहां विकल्प पत्र भरवाकर राशि जमा करवा ली, वहां भी आर्थिक स्थिति ठीक होने पर ओपीएस का लाभ दिया जा सकेगा। खराब वित्तीय संस्थाओं को ही एनपीएस लागू करने की छूट दी गई है। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि ओपीएस के लिए इन संस्थाओं को सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, वित्तीय संसाधन इन संस्थाओं को स्वयं ही जुटाने होंगे।