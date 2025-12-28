Year Ender 2025: राजस्थान में न्यायपालिका के लिए साल 2025 तारीख पर तारीख नहीं… इतिहास बनी तारीखों के लिए किया जाएगा याद

पहली बार राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 40 के पार पहुंची, जिससे न्यायाधीशों के बैठने तक के लिए जगह कम पड़ गई। अदालती दखल ने कानूनी परीक्षा के बाद कुछ नेताओं को जेल से बाहर आने का रास्ता दिखाया, तो कुछ को जेल जाने का। सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों तक विधानसभा कार्यवाही का गवाह रहे जयपुर के टाउन हाल को राजस्थान की जनता की झोली में ही रहने दिया, तो अरावली पर्वतमाला को लेकर बड़ा फैसला देकर सियासी गर्माहट पैदा कर दी। सड़क हादसों में मौत, जर्जर स्कूल भवन व नदियों में प्रदूषण पर गंभीरता दिखाकर सरकार को सुधार के लिए मजबूर किया।