12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Budget: नई भर्ती से जयपुर मेट्रो विस्तार तक… राजस्थान के लोगों की वो 10 बड़ी उम्मीदें जो बजट में रह गई अधूरी

राजस्थान बजट की कमियों को उजागर करते विपक्ष के नेता और कुछ विशेषज्ञ। जानिए कौन से क्षेत्रों का नाम तक नहीं आया बजट में।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Gajanand Prajapat

Feb 12, 2026

Rajasthan Budget 2026

राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करतीं वित्त मंत्री दिया कुमारी। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान का बजट पेश होने के बाद से ही सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है। विपक्ष और बजट विश्लेषकों का कहना है कि पहली नजर में यह बजट आकर्षक और उम्मीदों से भरा हुआ दिखता है, लेकिन गहराई से देखने पर कई सवाल खड़े होते हैं। हर साल की तरह इस बार भी घोषणाओं की लंबी सूची तो है, पर उनके धरातल पर उतरने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा।

कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नाम तक नहीं लिया गया, जबकि कुछ क्षेत्रों का उल्लेख तो हुआ, पर ठोस रणनीति और समयबद्ध कार्ययोजना का अभाव साफ झलकता है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह बजट सचमुच विकास की दिशा तय करेगा या फिर कागजों में सिमट कर रह जाएगा।

महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा तक नहीं

  • जयपुर से मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्री हैं, लेकिन किसी का फोकस जयपुर पर नहीं है। बजट में मात्र कागजी प्रावधान किए गए है। जयपुर मेट्रो का नाम तक नहीं है। नरेगा लोन और रोजगार को लेकर कुछ नहीं है। यह कहना है आदर्श नगर विधायक, रफीक खान का।
  • राज्य सरकार की ओर से पेश किए बजट से प्रदेशवासियों में मायूसी व्याप्त है। एक लाख नई भर्तियां प्रतिवर्ष करने की घोषणा के अनुरूप नई भर्तियों की कोई घोषणा नहीं हुई। नवीन महाविद्यालय, चिकित्सालय नहीं खोले। यह कहना है पूर्व शिक्षा मंत्री, गोविंद डोटासरा का।
  • अर्थशास्त्री, प्रो. एन. डी. माथुर के अनुसार शिक्षा में की गई अधिकांश घोषणाएं तकनीक और उपकरणों तक नजर आती हैं। शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता सुधार और बच्चों की शिक्षा में सुधार करने की कोई ठोस योजना स्पष्ट नहीं दिखती। प्रदेश में लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए भ्रष्टाचार नियत्रंण और जवाबदेही के लिए ठोस मापदंड़ों का अभाव भी खटकता है।
  • खेल के लिए की गई बजट घोषणा तो सराहनीय है लेकिन पूरे बजट में स्थाई कोचों की नियुक्ति की घोषणा न होना निराशाजनक है। बिना स्थाई कोचों की भर्ती के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना काफी कठिन है। यह कहना है राज. राज्य क्रीड़ा परिषद के सीएसओ, वीरेंद्र पूनिया का।
  • नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सरकार का विजन आंकड़ों तक सीमित दिखा। स्थाई रोजगार, किसानों की कर्जमाफी, पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने जैसे मुद्दों पर ठोस घोषणा नहीं की गई।
  • पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि व्यापक जनहित में कोई घोषणा नहीं की गई। प्रदेश के 90 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों में निराशा है क्योंकि पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। साथ ही रिफाइनरी और ईआरसीपी का जिक्र नहीं होना निराशाजनक है।

विफलता के आंकड़े

नेता विपक्ष टिकाराम जूली ने दावा किया कि पिछले दो बजटों की 2718 घोषणाओं में से केवल 900 ही पूरी की गई है, जबकि 284 परियोजनाओं पर तो काम भी शुरू नहीं हुआ। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार 2026 की जमीनी हकीकत से दूर है और जवाबदेही से बचने के लिए 2047 के सपने दिखा रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Budget : स्मार्ट पार्किंग से लेकर डॉग शेल्टर तक, आमजन को मिलेंगी ये 7 बड़ी सुविधाएं
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान बजट 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 02:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Budget: नई भर्ती से जयपुर मेट्रो विस्तार तक… राजस्थान के लोगों की वो 10 बड़ी उम्मीदें जो बजट में रह गई अधूरी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics: पूर्व CM गहलोत का जिक्र कर MLA बालमुकुंद ने रफीक खान पर कसा तंज, सदन के बाहर गरमाया माहौल

Congress MLA Rafiq Khan, MLA Balmukund Acharya, Rajasthan Budget, Rajasthan Budget 2026
जयपुर

AI का नया ‘सुपर ब्रेन’ जो कोडिंग से लेकर बिजनेस तक सब संभाल लेगा

जयपुर

RSSB Vacancy 2026: राजस्थान में 10 हजार से ज्यादा पदों पर होनी है भर्ती, कल आवेदन की अंतिम तारीख

RSSB LDC Vacancy
शिक्षा

संपादकीय: भ्रमजाल फैलाने से रोकेगी एआइ कंटेंट पर सख्ती

AI Generated Content Labeling, Deepfake Regulation India, AI Content Metadata Rules,
ओपिनियन

Rajasthan Politics: राइट टू हेल्थ पर चिकित्सा मंत्री के बयान से गरमाई सियासत, गहलोत ने किया तीखा पलटवार

Ashok Gehlot vs Gajendra Singh Khimsar
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.