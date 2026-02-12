Rajasthan Budget: नई भर्ती से जयपुर मेट्रो विस्तार तक… राजस्थान के लोगों की वो 10 बड़ी उम्मीदें जो बजट में रह गई अधूरी

जयपुर। राजस्थान का बजट पेश होने के बाद से ही सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है। विपक्ष और बजट विश्लेषकों का कहना है कि पहली नजर में यह बजट आकर्षक और उम्मीदों से भरा हुआ दिखता है, लेकिन गहराई से देखने पर कई सवाल खड़े होते हैं। हर साल की तरह इस बार भी घोषणाओं की लंबी सूची तो है, पर उनके धरातल पर उतरने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा।