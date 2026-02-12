राजस्थान विधानसभा में भारी हंगामा: राइट टू हेल्थ पर भिड़े मंत्री और विपक्ष, कांग्रेस का वॉकआउट

हंगामे के बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सरकार की ओर से साझा की गई। प्रदेश के स्टेट हाइवे पर निजी वाहनों को टोल फ्री करने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने भाजपा विधायक विक्रम बंशीवाल के सवाल के जवाब में स्पष्ट किया कि 2018 में वसुंधरा राजे सरकार ने निजी वाहनों को टोल मुक्त किया था। 2019 में तत्कालीन गहलोत सरकार ने इस फैसले को पलट दिया था। वर्तमान भाजपा सरकार के पास अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।