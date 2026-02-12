Holi Special Train: होली पर सफर आसान, दौड़ेंगी 71 स्पेशल ट्रेनें, खाटू के लिए अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें

वहीं होली पर्व को लेकर भी रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में रिकॉर्ड 71 होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। देशभर में 1400 से अधिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित है। इससे त्योहार के दौरान घर लौटने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि अतिरिक्त कोच और विशेष सेवाओं से यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों सुनिश्चित की जाएंगी।