Rajasthan High Court Decision: अब फ्रीज नहीं होगा पूरा बैंक अकाउंट, राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस की मनमानी पर लगाई रोक

मान लीजिए, किसी ठगी के पैसे का एक छोटा सा हिस्सा (जैसे 100 या 500 रुपये) घूमते-फिरते आपके खाते में आ गया। पुलिस को शक होता है कि आप भी उस ठगी के गिरोह का हिस्सा हैं। बस इसी शक की बुनियाद पर पुलिस बैंक को निर्देश देती है और आपका पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज (Freeze) करवा देती है। इसे बैंकिंग भाषा में लियन (Lien) लगाना कहते हैं। नतीजा ये होता है कि उन 100 रुपयों के चक्कर में आपके खाते में पड़े लाखों रुपये भी जाम हो जाते हैं।