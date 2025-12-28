चीन की रोबोट आर्मी से घबराया अमेरिका? अब बॉर्डर के लिए बनाए जा रहे बिना GPS चलने वाले ‘AI सैनिक’

अमेरिका की इस तेजी को सिर्फ तकनीकी अपग्रेड नहीं माना जा रहा। इसे एक बड़े ग्लोबल टेक वॉर का हिस्सा समझा जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि China भी मिलिट्री रोबोटिक्स के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन रोबोटिक डॉग्स और मानवरहित वाहनों की टेस्टिंग कर रहा है। हालांकि, इन्हें किसी बॉर्डर पर तैनात करने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता।