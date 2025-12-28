AI Image Trends 2025: साड़ी ट्रेंड से लेकर 3D स्टैच्यू तक… 2025 में AI फोटो के शौक ने कैसे खतरे में डाला आपका डेटा? जान लें ये रिस्क

इस लिस्ट में स्टूडियो घिबली (Ghibli) ट्रेंड का जिक्र न हो, तो बात अधूरी रहेगी। इसमें लोगों ने अपनी बोरिंग सेल्फी को जादुई एनिमेशन में बदला, जिसे खूब पसंद किया गया। वहीं, साल का शायद सबसे वायरल और उपयोगी ट्रेंड AI प्रोफेशनल हेडशॉट रहा। इसमें हजारों युवाओं ने स्टूडियो गए बिना, अपनी घर की फोटो को सूट-बूट वाली कॉर्पोरेट प्रोफाइल फोटो में बदल लिया। यह ट्रेंड इतना चला कि लोगों ने इसे अपनी सीवी (CV) तक में लगा लिया। लेकिन यहीं हम चूक गए प्रोफेशनल फोटो के चक्कर में हमने अपनी सबसे हाई-क्वालिटी और क्लियर इमेज प्रोसेस होने के लिए उन ऐप्स को दे दीं, जिनकी सुरक्षा नीतियों का हमें कुछ अता-पता नहीं था।