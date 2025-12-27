20 करोड़ का SIM Box स्कैम: पश्चिम बंगाल से आंध्र तक फैला जाल, पुलिस ने तोड़ी इंटरनेशनल ठगों की कमर

जब पुलिस ने सुराग मिलने पर छापेमारी शुरू की, तो नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। अलग-अलग जगहों से पुलिस ने 14 सिम बॉक्स डिवाइस बरामद किए। इतना ही नहीं, इनके पास से 1,500 से ज्यादा ऐसे सिम कार्ड मिले, जिन्हें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीदा गया था। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इस नेटवर्क से जुड़े 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें सिम बेचने वाले एजेंट से लेकर नेटवर्क संभालने वाले हैंडलर्स तक शामिल हैं।