ऑनलाइन शॉपिंग: 1400 का स्पीकर 1475 में कैसे पड़ा? आपकी जेब काटने के लिए कंपनियां अपना रही हैं ये Dark Pattern

Dark Patterns Online Shopping: आपने भी कभी न कभी तो ये महसूस किया होगा कि आप फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं, अचानक एक ब्लूटूथ स्पीकर या कोई और प्रोडक्ट बेहद सस्ती कीमत पर दिखता है। आप खुश हो जाते हैं, सोचते हैं 'अरे वाह! क्या डील है।' कम कीमत देखकर आप झट से Buy Now बटन दबा देते हैं।