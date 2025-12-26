26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

टेक्नोलॉजी

iPhone Fold Price: अब तक का सबसे महंगा iPhone! फोल्डेबल फोन के लिए चुकानी होगी बाइक से भी ज्यादा कीमत

iPhone Fold Price: क्या आप 2 लाख का फोन खरीदेंगे? Apple का पहला फोल्डेबल फोन बाइक से भी महंगा हो सकता है। जानें भारत में इसकी कीमत और लॉन्च डेट के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 26, 2025

iPhone Fold Price in India

iPhone Fold Price in India (Image: X/ MacRumours)

iPhone Fold Price in India: क्या आप एक नया फोन खरीदने के लिए 2 लाख रुपये खर्च करेंगे? शायद नहीं! इतने में तो एक शानदार स्पोर्ट्स बाइक या सेकेंड हैंड कार आ सकती है। लेकिन Apple फैंस के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple अपने पहले फोल्डेबल आईफोन (iPhone Fold) को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, और इसकी कीमत इतनी ज्यादा हो सकती है कि यह कंपनी के इतिहास का अब तक का सबसे महंगा फोन बन जाएगा।

iPhone Fold Leaks: कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

लीक हुई रिपोर्ट्स और मार्केट एनालिस्ट्स का दावा है कि iPhone Fold की कीमत $2,399 के आसपास हो सकती है। अगर हम इसे भारतीय रुपये में बदलें, तो यह करीब 2 लाख रुपये से ज्यादा होता है। भारत में टैक्स और कस्टम ड्यूटी लगने के बाद इसकी कीमत 2.5 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।

इतने पैसों में आप एक Royal Enfield या स्पोर्ट्स बाइक आराम से खरीद सकते हैं। यहां तक कि यह मार्केट में मौजूद Samsung Galaxy Z Fold 6 और Google Pixel Fold से भी काफी महंगा होगा।

iPhone Fold Release Date in India: आखिर इतना महंगा क्यों?

अब सवाल यह है कि एपल ऐसा क्या खास ला रहा है? खबर है कि कंपनी परफेक्शन के चक्कर में कीमत बढ़ा रही है।

जादुई डिस्प्ले: बाकी फोल्डेबल फोन्स में स्क्रीन मुड़ने पर एक लाइन दिखती है। दावा है कि एपल ने ऐसी तकनीक (Liquid Metal Hinge) खोज ली है जिससे यह लाइन बिल्कुल नहीं दिखेगी।

महंगे पार्ट्स: इस फोन में लगने वाला हिंज और डिस्प्ले पैनल बहुत महंगा है। साथ ही, रैम और चिप की बढ़ती कीमतों का असर भी इस पर दिखेगा।

iPhone Fold Release Date: कब होगा लॉन्च?

अगर आप अपनी किडनी बेचने… मेरा मतलब है, गुल्लक फोड़ने का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाइए। यह फोन अभी मार्केट में नहीं आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone Fold की एंट्री सितंबर 2026 में हो सकती है। फिलहाल ताइवान में इसकी टेस्टिंग के लिए एक स्पेशल प्रोडक्शन लाइन शुरू की गई है।

कुल-मिलाकर, एप्पल हमेशा से अपने प्रीमियम दाम के लिए जाना जाता है, लेकिन बाइक की कीमत वाला फोन खरीदना क्या समझदारी होगी? यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल, यह खबर उन लोगों के लिए रात की नींद उड़ाने वाली है जो हर नया आईफोन खरीदने का शौक रखते हैं।

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

26 Dec 2025 04:45 pm

Hindi News / Technology / iPhone Fold Price: अब तक का सबसे महंगा iPhone! फोल्डेबल फोन के लिए चुकानी होगी बाइक से भी ज्यादा कीमत

