iPhone Fold Price: अब तक का सबसे महंगा iPhone! फोल्डेबल फोन के लिए चुकानी होगी बाइक से भी ज्यादा कीमत

iPhone Fold Price in India: क्या आप एक नया फोन खरीदने के लिए 2 लाख रुपये खर्च करेंगे? शायद नहीं! इतने में तो एक शानदार स्पोर्ट्स बाइक या सेकेंड हैंड कार आ सकती है। लेकिन Apple फैंस के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple अपने पहले फोल्डेबल आईफोन (iPhone Fold) को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, और इसकी कीमत इतनी ज्यादा हो सकती है कि यह कंपनी के इतिहास का अब तक का सबसे महंगा फोन बन जाएगा।