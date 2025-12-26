बार-बार रिचार्ज का झंझट खत्म, BSNL के इस प्लान में 365 दिन सब कुछ फ्री, रोज का खर्च 8 रुपये से भी कम

BSNL New Year Plan 2026 (Image: Gemini)
BSNL New Year Plan 2026: नए साल का जश्न शुरू होने वाला है और इस मौके पर सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने यूजर्स को एक तगड़ा सरप्राइज दिया है। अगर आप भी हर महीने रिचार्ज खत्म होने की टेंशन और प्राइवेट कंपनियों के महंगे प्लान्स से परेशान हो चुके हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। BSNL ने 2025 के स्वागत में एक नया सालाना प्लान लॉन्च किया है, जो आपकी जेब और जरूरत, दोनों का ख्याल रखता है।
इस प्लान की सबसे खास बात ये है कि एक बार रिचार्ज कराइए और पूरे साल के लिए छुट्टी। न बैलेंस खत्म होने का डर और न ही इंटरनेट रुकने की चिंता। चलिए, जानते हैं कि BSNL के इस न्यू ईयर गिफ्ट में आपको क्या-क्या मिल रहा है।
BSNL ने जो नया प्लान पेश किया है, उसकी कीमत 2799 रुपये है। सुनने में शायद रकम बड़ी लगे, लेकिन जब आप इसके फायदों को देखेंगे तो यह बहुत सस्ता नजर आएगा। यह प्लान 26 दिसंबर से लाइव हो चुका है।
इस पैक में आपको पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। यानी आज रिचार्ज किया, तो अगली बार रिचार्ज करने की नौबत सीधे एक साल बाद आएगी।
आजकल हम सभी को डेटा की भूख है। वर्क फ्रॉम होम हो, बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो या फिर दिन भर रील्स देखना हो, 1-2 जीबी डेटा तो कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता।
BSNL ने इसी नब्ज को पकड़ा है। 2799 रुपये वाले इस प्लान में आपको रोजाना 3GB डेटा दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS की सुविधा तो है ही। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज्यादा इंटरनेट खपाते हैं, तो यह प्लान आपके लिए पैसा वसूल सौदा है।
अब जरा इसका गणित लगाते हैं। अगर आप 2799 रुपये को 365 दिनों से डिवाइड दें, तो एक दिन का खर्चा मात्र 7.66 रुपये आता है।
जरा सोचिए, आज के दौर में 8 रुपये से भी कम में आपको दिन भर के लिए 3GB डेटा और अनलिमिटेड बातें करने की आजादी मिल रही है। शहर में तो अब एक कप चाय भी इससे महंगी मिलती है।
अगर हम प्राइवेट कंपनियों जैसे Jio, Airtel या Vi की तरफ देखें, तो वहां हालात थोड़े अलग हैं। इन कंपनियों के साल भर चलने वाले प्लान अब काफी महंगे हो चुके हैं।
एयरटेल और जियो: इनका सबसे सस्ता एनुअल प्लान करीब 3599 रुपये का पड़ता है।
बड़ा अंतर: मजे की बात ये है कि 3599 रुपये (जो कि BSNL से करीब 800 रुपये ज्यादा है) खर्च करने के बाद भी आपको वहां सिर्फ 2GB या 2.5GB डेली डेटा ही मिलता है। जबकि BSNL कम दाम में ज्यादा (3GB) डेटा दे रहा है।
मार्केट में चर्चा गर्म है कि नए साल में मोबाइल टैरिफ (रिचार्ज के दाम) फिर से बढ़ सकते हैं। खबरें हैं कि कीमतें 15 से 20 फीसदी तक ऊपर जा सकती हैं। ऐसे में समझदारी इसी में है कि कीमतें बढ़ें, उससे पहले ही अपनी सिम को साल भर के लिए रिचार्ज करके लॉक कर लिया जाए। इससे आप आने वाली महंगाई की मार से बच जाएंगे।
तो अगर आपके क्षेत्र में BSNL का नेटवर्क अच्छा आता है तो 2799 रुपये का यह प्लान फिलहाल बाजार में उपलब्ध सबसे किफायती विकल्पों में से एक है।
हमारी सलाह: BSNL अभी अपनी 4G सर्विस को देश भर में फैला रहा है। रिचार्ज करने से पहले एक बार अपने इलाके में नेटवर्क की स्पीड जरूर चेक कर लें, ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े।
