बार-बार रिचार्ज का झंझट खत्म, BSNL के इस प्लान में 365 दिन सब कुछ फ्री, रोज का खर्च 8 रुपये से भी कम

BSNL New Year Plan 2026: नए साल का जश्न शुरू होने वाला है और इस मौके पर सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने यूजर्स को एक तगड़ा सरप्राइज दिया है। अगर आप भी हर महीने रिचार्ज खत्म होने की टेंशन और प्राइवेट कंपनियों के महंगे प्लान्स से परेशान हो चुके हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। BSNL ने 2025 के स्वागत में एक नया सालाना प्लान लॉन्च किया है, जो आपकी जेब और जरूरत, दोनों का ख्याल रखता है।