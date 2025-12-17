Mobile Tariff Hike: जेब ढीली करने को हो जाएं तैयार, 2026 में फिर बढ़ेंगे मोबाइल प्लान के दाम, जानें अब कितना आएगा आपका बिल?

Mobile Tariff Hike: अगर आप सोच रहे थे कि मोबाइल रिचार्ज की कीमतें बढ़ने की खबरें बस अफवाह हैं और अभी राहत रहेगी, तो यह खबर आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। बाजार में लंबे समय से चर्चा थी कि दिसंबर 2025 में ही मोबाइल बिल का बम फूट सकता है, लेकिन अब तस्वीर थोड़ी साफ हुई है। झटका लगेगा, लेकिन थोड़ा रुककर।