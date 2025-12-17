17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Instagram Auto Scroll: सर्दियों में रजाई से हाथ निकालने का झंझट खत्म, इंस्टाग्राम का नया फीचर खुश कर देगा दिल, ऐसे करें ऑन

Instagram Auto Scroll Feature: रील्स देखने वालों के लिए खुशखबरी! आ गया इंस्टाग्राम का नया फीचर। अब बार-बार स्वाइप करने का झंझट खत्म, जानें अपने फोन में यह सेटिंग कैसे ऑन करें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 17, 2025

Instagram Auto Scroll Feature

Instagram Auto Scroll Feature (Image: Gemini)

Instagram Auto Scroll Feature: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी पड़ रही है। ऐसे में भयंकर ठंड के बीच यही मन करता है कि रजाई ही पड़े रहें। हालांकि, ऐसा संभव कहां है? किसी को ऑफिस जाना है तो, किसी को स्कूल और कॉलेज जाना है और किसी को कोई और काम करना है। लेकिन जब दिनभर की थकान के बाद हम रजाई में होते हैं, तो रील्स देखने का अपना ही मजा होता है।

यहां एक ही मुसीबत आती है, आपने भी फील किया होगा? बार-बार स्क्रीन स्वाइप करने के लिए रजाई से हाथ बाहर निकालना। हाथ ठंड में ठिठुरते हैं, पर अगली रील देखने के लिए स्वाइप तो करना ही पड़ता है। अगर आप भी इस मेहनत से बचना चाहते हैं, तो खुश हो जाइए।

इंस्टाग्राम ने एक ऐसा फीचर लॉन्च कर दिया है, जो आपके रील देखने के अनुभव को पूरी तरह बदलने वाला है। इसका नाम ऑटो स्क्रॉल (Instagram Auto Scroll Feature) है।

Instagram Auto Scroll: क्या है ये ऑटो स्क्रॉल फीचर?

आसान भाषा में कहें तो अब आपको अगली रील देखने के लिए अंगूठा नहीं चलाना पड़ेगा। यूट्यूब पर वीडियो खत्म होने पर अगला चल जाता है, बस कुछ वैसा ही अब रील्स में होगा।

एक रील खत्म होते ही दूसरी रील अपने आप स्क्रीन पर आ जाएगी। यानी अब आप फोन को टेबल पर टिका दीजिए या स्टैंड पर लगा दीजिए और बिना स्क्रीन छुए घंटों तक रील्स का मजा लीजिए।

कब काम आएगा ये Instagram Auto Scroll Feature?

यह फीचर सिर्फ आलसियों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी वरदान है जो मल्टीटास्किंग करते हैं।

  • सर्दियों में: जब हाथ जेब या कंबल से बाहर निकालने का मन न हो।
  • खाना खाते वक्त: जब हाथ सने हों और आप स्क्रीन गंदी नहीं करना चाहते।
  • काम करते समय: जब आप साइड में मनोरंजन चाहते हैं लेकिन बार-बार फोन छू नहीं सकते।

How to Turn on Auto Scroll on Instagram Android: ऑन कैसे करें?

मजे की बात ये है कि यह फीचर ऐप में आ तो गया है, लेकिन यह बाय डिफाल्ट ऑन नहीं होता है। इसे आपको खुद जगाना पड़ेगा। तरीका बहुत सिंपल है, नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप इस फीचर को ऑन कर सकते हैं।

  • ऐप अपडेट करें: सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर चेक करें कि आपका इंस्टाग्राम अपडेट है या नहीं।
  • रील चलाएं: ऐप खोलें और कोई भी रील देखना शुरू करें।
  • तीन डॉट्स खोजें: रील के दाईं तरफ जहां लाइक और शेयर का बटन होता है, वहीं तीन डॉट्स दिखेंगे, उन पर टैप करें।
  • सेटिंग ऑन करें: मेन्यू खुलते ही आपको Auto Scroll का ऑप्शन दिखेगा, बस उसे ऑन कर लें।

ऑन करते ही अब आपका इंस्टाग्राम हैंड्स-फ्री हो जाएगा है। अगर ऑन करने के बाद भी यह काम न करे, तो एक बार ऐप को पूरी तरह बंद करके दोबारा खोलें फिर काम करने लग जाएगा।

ये भी पढ़ें

मोबाइल सस्ता होने का इंतजार कर रहे हैं? भूल जाइए… AI ने बिगाड़ा खेल, अब जेब ढीली करने को हो जाएं तैयार
टेक्नोलॉजी
Smartphone Price Hike

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

17 Dec 2025 12:47 pm

Hindi News / Technology / Instagram Auto Scroll: सर्दियों में रजाई से हाथ निकालने का झंझट खत्म, इंस्टाग्राम का नया फीचर खुश कर देगा दिल, ऐसे करें ऑन

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Mobile Tariff Hike: जेब ढीली करने को हो जाएं तैयार, 2026 में फिर बढ़ेंगे मोबाइल प्लान के दाम, जानें अब कितना आएगा आपका बिल?

Mobile Tariff Hike
टेक्नोलॉजी

मोबाइल सस्ता होने का इंतजार कर रहे हैं? भूल जाइए… AI ने बिगाड़ा खेल, अब जेब ढीली करने को हो जाएं तैयार

Smartphone Price Hike
टेक्नोलॉजी

संसद में सरकार का खुलासा: 8 महीने, 10 लाख लोग और 805 करोड़ की ठगी… ऐसे रखें खुद को सेफ

UPI Fraud News
टेक्नोलॉजी

15 हजार से कम में आया 7000mAh बैटरी वाला बाहुबली फोन, बार-बार चार्जिंग का झंझट खत्म!

Realme Narzo 90 5G, Narzo 90x 5G Price in India
टेक्नोलॉजी

AI ने पकड़ा 944 करोड़ का खेल: दिल्ली पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक, 10 राज्यों में ऐसे चला ‘ऑपरेशन सायहॉक’

Operation CyHaw
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.