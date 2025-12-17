Instagram Auto Scroll: सर्दियों में रजाई से हाथ निकालने का झंझट खत्म, इंस्टाग्राम का नया फीचर खुश कर देगा दिल, ऐसे करें ऑन

Instagram Auto Scroll Feature (Image: Gemini)
Instagram Auto Scroll Feature: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी पड़ रही है। ऐसे में भयंकर ठंड के बीच यही मन करता है कि रजाई ही पड़े रहें। हालांकि, ऐसा संभव कहां है? किसी को ऑफिस जाना है तो, किसी को स्कूल और कॉलेज जाना है और किसी को कोई और काम करना है। लेकिन जब दिनभर की थकान के बाद हम रजाई में होते हैं, तो रील्स देखने का अपना ही मजा होता है।
यहां एक ही मुसीबत आती है, आपने भी फील किया होगा? बार-बार स्क्रीन स्वाइप करने के लिए रजाई से हाथ बाहर निकालना। हाथ ठंड में ठिठुरते हैं, पर अगली रील देखने के लिए स्वाइप तो करना ही पड़ता है। अगर आप भी इस मेहनत से बचना चाहते हैं, तो खुश हो जाइए।
इंस्टाग्राम ने एक ऐसा फीचर लॉन्च कर दिया है, जो आपके रील देखने के अनुभव को पूरी तरह बदलने वाला है। इसका नाम ऑटो स्क्रॉल (Instagram Auto Scroll Feature) है।
आसान भाषा में कहें तो अब आपको अगली रील देखने के लिए अंगूठा नहीं चलाना पड़ेगा। यूट्यूब पर वीडियो खत्म होने पर अगला चल जाता है, बस कुछ वैसा ही अब रील्स में होगा।
एक रील खत्म होते ही दूसरी रील अपने आप स्क्रीन पर आ जाएगी। यानी अब आप फोन को टेबल पर टिका दीजिए या स्टैंड पर लगा दीजिए और बिना स्क्रीन छुए घंटों तक रील्स का मजा लीजिए।
यह फीचर सिर्फ आलसियों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी वरदान है जो मल्टीटास्किंग करते हैं।
मजे की बात ये है कि यह फीचर ऐप में आ तो गया है, लेकिन यह बाय डिफाल्ट ऑन नहीं होता है। इसे आपको खुद जगाना पड़ेगा। तरीका बहुत सिंपल है, नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप इस फीचर को ऑन कर सकते हैं।
ऑन करते ही अब आपका इंस्टाग्राम हैंड्स-फ्री हो जाएगा है। अगर ऑन करने के बाद भी यह काम न करे, तो एक बार ऐप को पूरी तरह बंद करके दोबारा खोलें फिर काम करने लग जाएगा।
