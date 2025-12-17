Instagram Auto Scroll: सर्दियों में रजाई से हाथ निकालने का झंझट खत्म, इंस्टाग्राम का नया फीचर खुश कर देगा दिल, ऐसे करें ऑन

Instagram Auto Scroll Feature: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी पड़ रही है। ऐसे में भयंकर ठंड के बीच यही मन करता है कि रजाई ही पड़े रहें। हालांकि, ऐसा संभव कहां है? किसी को ऑफिस जाना है तो, किसी को स्कूल और कॉलेज जाना है और किसी को कोई और काम करना है। लेकिन जब दिनभर की थकान के बाद हम रजाई में होते हैं, तो रील्स देखने का अपना ही मजा होता है।