Instagram Your Algorithm Feature: अब एल्गोरिदम नहीं, आपके हिसाब से दिखेगा कंटेंट, जानें कैसे काम करेगा फीचर?

Instagram Your Algorithm Feature: सोशल मीडिया की दुनिया में कंटेंट रिकमेंडेशन को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए एक गेम-चेंजिंग फीचर 'Your Algorithm' (योर एल्गोरिदम) पेश किया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित यह नया फीचर अब यूजर्स को एल्गोरिदम पर निर्भर रहने के बजाय खुद अपनी फीड तय करने की आजादी देगा। अब तक ऐप का सिस्टम यह तय करता था कि यूजर को क्या दिखाया जाए, लेकिन इस अपडेट के बाद कंटेंट के चयन की कमान सीधे यूजर्स के हाथ में होगी।
सुनने में यह थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। कंपनी के मुताबिक, यह फीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करेगा।
जब आप रील्स देख रहे होंगे, तो आपको स्क्रीन पर एक नया आइकन दिखाई देगा। यह दो लाइनों के साथ एक छोटे से दिल (Heart) जैसा दिखेगा।
जैसे ही आप इस आइकन पर टैप करेंगे, आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी। यह लिस्ट बताएगी कि इंस्टाग्राम को फिलहाल आपके बारे में क्या लगता है यानी उसे क्या लगता है कि आपको क्रिकेट पसंद है, कुकिंग पसंद है या कॉमेडी पसंद है।
यहां असली कंट्रोल आपके हाथ में आता है। आप इन टॉपिक्स को देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। आप टाइप करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो ज्यादा देखने हैं और किस पर कम पसंद है।
जैसे ही आप अपनी पसंद सेट करेंगे, इंस्टाग्राम का AI उसे नोट कर लेगा और आपकी फीड तुरंत बदल जाएगी। यानी बेकार की रील्स आनी बंद हो जाएंगी।
इंस्टाग्राम सिर्फ कंटेंट सुधारने पर नहीं रुका है। कंपनी ने बताया है कि आप अपने इस सेट किए हुए एल्गोरिदम को दूसरे यूजर्स या दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं कि आपकी पसंद कितनी यूनिक है या आप किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं।
कंपनी ने अपने ब्लॉग में कहा, ''हम चाहते हैं कि रील्स आपको अपनी लगें, ऐसा न लगे कि वो किसी मशीन ने थोपी हैं।''
फिलहाल यह फीचर अमेरिका (U.S.) में यूजर्स के लिए लाइव कर दिया गया है। कंपनी ने बताया है कि अंग्रेजी बोलने वाले अन्य देशों में इसका ग्लोबली रोलआउट शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि बहुत जल्द भारतीय यूजर्स के ऐप में भी यह अपडेट आ जाएगा। शुरुआत रील्स से हुई है, लेकिन जल्द ही यह 'एक्सप्लोर' सेक्शन में भी आएगा।
सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं, सोशल मीडिया की दुनिया अब स्मार्ट हो रही है। अब तक ऐप्स का एल्गोरिदम तय करता था कि हमें क्या देखना है, लेकिन जनरेटिव AI ने खेल बदल दिया है।
एलन मस्क ने 'X' (ट्विटर) पर Grok AI के जरिए इसकी शुरुआत की थी, जो यूजर्स की पसंद को समझता है।
कुल मिलाकर बात यह है कि आने वाला समय आपका है। अब मोबाइल की स्क्रीन पर वही दिखेगा, जो आपका मूड चाहेगा।
