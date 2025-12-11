11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Instagram Your Algorithm Feature: अब एल्गोरिदम नहीं, आपके हिसाब से दिखेगा कंटेंट, जानें कैसे काम करेगा फीचर?

Instagram Your Algorithm Feature: बेकार की रील्स से परेशान हैं? इंस्टाग्राम लाया योर एल्गोरिथम फीचर। अब AI की मदद से आप खुद तय करेंगे कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं। पढ़ें पूरी डिटेल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 11, 2025

Instagram Your Algorithm Feature

Instagram Your Algorithm Feature (Image: Freepik)

Instagram Your Algorithm Feature: सोशल मीडिया की दुनिया में कंटेंट रिकमेंडेशन को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए एक गेम-चेंजिंग फीचर 'Your Algorithm' (योर एल्गोरिदम) पेश किया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित यह नया फीचर अब यूजर्स को एल्गोरिदम पर निर्भर रहने के बजाय खुद अपनी फीड तय करने की आजादी देगा। अब तक ऐप का सिस्टम यह तय करता था कि यूजर को क्या दिखाया जाए, लेकिन इस अपडेट के बाद कंटेंट के चयन की कमान सीधे यूजर्स के हाथ में होगी।

आखिर कैसे काम करेगा यह नया फीचर? (How Does Instagram Algorithm Work)

सुनने में यह थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। कंपनी के मुताबिक, यह फीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करेगा।

जब आप रील्स देख रहे होंगे, तो आपको स्क्रीन पर एक नया आइकन दिखाई देगा। यह दो लाइनों के साथ एक छोटे से दिल (Heart) जैसा दिखेगा।

जैसे ही आप इस आइकन पर टैप करेंगे, आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी। यह लिस्ट बताएगी कि इंस्टाग्राम को फिलहाल आपके बारे में क्या लगता है यानी उसे क्या लगता है कि आपको क्रिकेट पसंद है, कुकिंग पसंद है या कॉमेडी पसंद है।

यहां असली कंट्रोल आपके हाथ में आता है। आप इन टॉपिक्स को देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। आप टाइप करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो ज्यादा देखने हैं और किस पर कम पसंद है।

जैसे ही आप अपनी पसंद सेट करेंगे, इंस्टाग्राम का AI उसे नोट कर लेगा और आपकी फीड तुरंत बदल जाएगी। यानी बेकार की रील्स आनी बंद हो जाएंगी।

दोस्तों को भी दिखा सकेंगे अपना टेस्ट

इंस्टाग्राम सिर्फ कंटेंट सुधारने पर नहीं रुका है। कंपनी ने बताया है कि आप अपने इस सेट किए हुए एल्गोरिदम को दूसरे यूजर्स या दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं कि आपकी पसंद कितनी यूनिक है या आप किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं।

कंपनी ने अपने ब्लॉग में कहा, ''हम चाहते हैं कि रील्स आपको अपनी लगें, ऐसा न लगे कि वो किसी मशीन ने थोपी हैं।''

भारत में कब मिलेगा यह फीचर? (Instagram Your Algorithm Feature India Launch)

फिलहाल यह फीचर अमेरिका (U.S.) में यूजर्स के लिए लाइव कर दिया गया है। कंपनी ने बताया है कि अंग्रेजी बोलने वाले अन्य देशों में इसका ग्लोबली रोलआउट शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि बहुत जल्द भारतीय यूजर्स के ऐप में भी यह अपडेट आ जाएगा। शुरुआत रील्स से हुई है, लेकिन जल्द ही यह 'एक्सप्लोर' सेक्शन में भी आएगा।

सब बदल रहे हैं अपना तरीका

सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं, सोशल मीडिया की दुनिया अब स्मार्ट हो रही है। अब तक ऐप्स का एल्गोरिदम तय करता था कि हमें क्या देखना है, लेकिन जनरेटिव AI ने खेल बदल दिया है।

एलन मस्क ने 'X' (ट्विटर) पर Grok AI के जरिए इसकी शुरुआत की थी, जो यूजर्स की पसंद को समझता है।

YouTube भी Your custom feed नाम से एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है।

कुल मिलाकर बात यह है कि आने वाला समय आपका है। अब मोबाइल की स्क्रीन पर वही दिखेगा, जो आपका मूड चाहेगा।

ये भी पढ़ें

Google ने भारत में फोड़ा सस्ता बम, मात्र 199 रुपये में 200GB स्टोरेज के साथ फ्री मिल रहा सबसे ताकतवर AI
टेक्नोलॉजी
Google AI Plus India Launch

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

11 Dec 2025 06:30 pm

Hindi News / Technology / Instagram Your Algorithm Feature: अब एल्गोरिदम नहीं, आपके हिसाब से दिखेगा कंटेंट, जानें कैसे काम करेगा फीचर?

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

फालतू चैनलों का खर्च अब बंद! YouTube ला रहा है नया सिस्टम, सिर्फ अपनी पसंद का कंटेंट देखें और पैसे बचाएं

Youtube TV New Plans 2026
टेक्नोलॉजी

एक रिचार्ज के खर्चे में पूरा परिवार इस्तेमाल कर पाएगा प्रीमियम AI, जानें 199 वाले प्लान की पूरी डिटेल

Google AI Plus India Launch
टेक्नोलॉजी

एडिटिंग नहीं आती तो क्या हुआ? Google Photos के इस नए फीचर से चुटकियों में बनेंगे बढ़िया वीडियो

Google Photos Video Editing Features
टेक्नोलॉजी

रील स्क्रॉल करना छोड़ें, YouTube Shorts पर इन 3 शर्तों को पूरा कर शुरू करें कमाई

YouTube Shorts Se Paise Kaise Kamaye
टेक्नोलॉजी

AI की अंधी दौड़ में कहां खड़ा है पड़ोसी मुल्क? Google ने खोल दी फाइल

Google Year in Search 2025 Pakistan
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.