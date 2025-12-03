हैशटैग का खेल खत्म? इंस्टाग्राम करने जा रहा है बड़ा बदलाव, रीच पर पड़ सकता है असर

ऐसे में इसका जवाब यह है अभी यह बदलाव हर किसी के लिए लागू नहीं हुआ है। खबरों के अनुसार, यह अभी सिर्फ एक टेस्टिंग फेज में है। इसका मतलब है कि इंस्टाग्राम अभी चुपचाप कुछ चुनिंदा यूजर्स के साथ यह प्रयोग कर रहा है। कुछ लोगों को पुरानी तरह 30 हैशटैग लगाने की छूट है तो कुछ को नई पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर सोशल मीडिया कंपनियां कोई बड़ा बदलाव करने से पहले इसी तरह टेस्टिंग करती हैं। कारण यह है कि आने वाले फीचर को लेकर यूजर्स का रिएक्शन क्या है? हालांकि अगर यह फीचर लॉन्च होता है तो सभी के लिए होगा।