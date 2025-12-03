Patrika LogoSwitch to English

हैशटैग का खेल खत्म? इंस्टाग्राम करने जा रहा है बड़ा बदलाव, रीच पर पड़ सकता है असर

Instagram Hashtag Limit Update इंस्टाग्राम हैशटैग लगाने को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेटा एक नई लिमिट टेस्ट कर रहा है जो कंटेंट डिस्कवरी के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। जानिये इस संभावित बदलाव और इसके असर के बारे में सब कुछ।

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 03, 2025

Instagram Hashtag Limit 2025

Instagram Hashtag Limit 2025 (Image: Freepik)

Instagram Hashtag Limit 2025: अगर आप इंस्टाग्राम पर रील बनाने या फोटो शेयर करने के शौकीन हैं तो यह खबर आपको थोड़ा चौंका सकती है। अब तक हम अपनी पोस्ट की रीच बढ़ाने के लिए ढेर सारे हैशटैग्स का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन इंस्टाग्राम अब इस आदत पर लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेटा का यह लोकप्रिय प्लेटफॉर्म एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जो पोस्ट में हैशटैग की संख्या को सीमित कर देगा।

अब सिर्फ 3 हैशटैग का कर पाएंगे इस्तेमाल?

इंस्टाग्राम पर कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने में हैशटैग बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब तक नियम यह था कि आप एक पोस्ट में अधिकतम 30 हैशटैग लगा सकते थे। लोग अक्सर अपनी पोस्ट को वायरल करने के लिए तरह-तरह के ट्रेंडिंग टैग्स भर देते थे।

लेकिन DroidApp की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ यूजर्स को अब एक नया नोटिस दिखाई दे रहा है। जैसे ही वे अपनी पोस्ट में तीन से ज्यादा हैशटैग लगाने की कोशिश करते हैं इंस्टाग्राम उन्हें रोक देता है। स्क्रीन पर एक मैसेज आता है जो साफ कहता है कि आप तय सीमा से ज्यादा हैशटैग नहीं डाल सकते हैं।

ये बदलाव सबके लिए है?

ऐसे में इसका जवाब यह है अभी यह बदलाव हर किसी के लिए लागू नहीं हुआ है। खबरों के अनुसार, यह अभी सिर्फ एक टेस्टिंग फेज में है। इसका मतलब है कि इंस्टाग्राम अभी चुपचाप कुछ चुनिंदा यूजर्स के साथ यह प्रयोग कर रहा है। कुछ लोगों को पुरानी तरह 30 हैशटैग लगाने की छूट है तो कुछ को नई पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर सोशल मीडिया कंपनियां कोई बड़ा बदलाव करने से पहले इसी तरह टेस्टिंग करती हैं। कारण यह है कि आने वाले फीचर को लेकर यूजर्स का रिएक्शन क्या है? हालांकि अगर यह फीचर लॉन्च होता है तो सभी के लिए होगा।

कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं

फिलहाल मेटा या इंस्टाग्राम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद कंपनी 'स्पैम' को कम करना चाहती है। कम हैशटैग होने से लोग सिर्फ वही टैग इस्तेमाल करेंगे जो सच में उनकी पोस्ट से जुड़े हों।

एल्गोरिदम में और भी हो रहे हैं बदलाव

सिर्फ हैशटैग ही नहीं, इंस्टाग्राम और भी कई चीजें बदल रहा है। हाल ही में इंस्टाग्राम के प्रमुख, एडम मोसेरी ने एक नए फीचर का जिक्र किया था जिससे यूजर्स अपने एल्गोरिदम को कंट्रोल कर सकेंगे।

इस नए फीचर के जरिए आप खुद तय कर पाएंगे कि आपको अपनी फीड में क्या देखना है। सेटिंग्स में एक नया सेक्शन आ सकता है जहां आप अपने पसंदीदा टॉपिक्स (जैसे- कॉमेडी, फैशन, या गैजेट्स) चुन सकेंगे। यानी अब इंस्टाग्राम आपको वही दिखाएगा जिसमें आपकी असली दिलचस्पी है, न कि वो जो एल्गोरिदम थोपना चाहता है।

आगे क्या?

अगर यह 3 हैशटैग वाला नियम सबके लिए लागू हो गया तो सोशल मीडिया मैनेजर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह टेस्ट सफल होता है या फिर यूजर्स की नाराजगी के बाद इसे वापस ले लिया जाता है।

