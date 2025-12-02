Vivo X300 Series भारत में लॉन्च: 1.10 लाख की कीमत में MediaTek चिपसेट और 200MP कैमरा, क्या यह सौदा किफायती है?

Vivo X300 Series Launched in India (Image: Vivo)
Vivo X300 Series Launched in India: वीवो ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार के प्रीमियम सेगमेंट में अपनी नई X300 Series पेश की है। 75,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ इस सीरीज मुकाबला अब सीधे तौर पर OnePlus 15, Oppo X9 और अपकमिंग iQOO 15 से है। हालांकि, 1.10 लाख रुपये (Pro मॉडल) के प्राइस टैग और बॉक्स से बाहर एक्सेसरीज के लिए अलग से चार्ज करने की रणनीति पर सवाल उठना लाजमी है।
इस आर्टिकल में हम मार्केटिंग के दावों से इतर, इस नई सीरीज के हार्डवेयर, प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशंस पर बात करेंगे।
|मॉडल
|RAM/Storage
|कीमत
|Vivo X300
|12GB / 256GB
|75,999 रुपये
|Vivo X300
|12GB / 512GB
|81,999 रुपये
|Vivo X300
|16GB / 512GB
|85,999 रुपये
|Vivo X300 Pro
|16GB / 512GB
|1,09,999 रुपये
Vivo ने X300 सीरीज को काफी हाई प्राइस ब्रैकेट में रखा है। प्री-ऑर्डर आज से शुरू हो चुके हैं और बिक्री 10 दिसंबर से होगी।
कंपनी लॉन्च ऑफर्स के तहत SBI, IDFC और Axis बैंक कार्ड धारकों को 10% बैंक कैशबैक दे रही है साथ ही Vivo TWS 3e ईयरबड्स भी फ्री हैं। लेकिन इस कीमत पर चार्जर या केस की जगह ईयरबड्स देना ग्राहकों को लुभाने की एक पुरानी रणनीति है।
इस प्राइस पॉइंट पर भारतीय यूजर्स आमतौर पर Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर की उम्मीद करते हैं लेकिन वीवो ने MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट का उपयोग किया है।
हालांकि, Dimensity 9500 चिपसेट तकनीकी रूप से एक सक्षम प्रोसेसर है। लेकिन 1 लाख से ऊपर के फोन में MediaTek का होना रीसेल वैल्यू और कुछ हाई-एंड गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से कमजोर कड़ी साबित हो सकता है।
Vivo X-सीरीज कैमरों के लिए जानी जाती है और यहां भी मुख्य फोकस ऑप्टिक्स पर है।
Vivo X300 Pro: इसमें 200 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस (3.5x जूम) दिया गया है। साथ ही 50 MP का मेन सेंसर (Sony LYT 828) और 50 MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस है।
Vivo X300: इसमें 200 MP का मेन सेंसर (Samsung HPB) है, लेकिन टेलीफोटो लेंस 50 MP (3x जूम) तक सीमित है।
कंपनी ने फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक टेलीफोटो एक्सटेंडेर किट पेश की है लेकिन यह बॉक्स के साथ नहीं आती है। इसके लिए ग्राहकों को 18,999 रुपये अलग से खर्चने होंगे। मतलब 1.10 लाख रुपये का फोन लेने के बाद भी एक्सेसरी के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
दोनों फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आते हैं। इसका मतलब है कि ये फोन न केवल 1.5 मीटर गहरे पानी में सुरक्षित हैं बल्कि हाई प्रेशर पानी को भी झेल सकते हैं।
डिस्प्ले 4,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस और आर्मर ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है जो इसे आउटडोर इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाता है।
Vivo ने अपनी अपडेट पॉलिसी में सुधार किया है। X300 सीरीज Android 16 पर आधारित OriginOS 6 के साथ आती है। कंपनी ने 5 साल के OS अपडेट और 7 साल के सिक्योरिटी पैच देने का दवा किया है।
Vivo X300 सीरीज स्पेसिफिकेशन्स के मामले में एक ठोस डिवाइस है, खासकर इसकी IP69 रेटिंग और टेलीफोटो हार्डवेयर पर बेहतर काम किया गया है। लेकिन, 75,999 रुपये की शुरुआती कीमत के लिहाज से वैल्यू फॉर मनी कहना थोड़ा कठिन है।
डिस्क्लेमर: डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सभी जानकारी, कीमतें और तकनीकी आंकड़े कंपनी की तरफ से शेयर किए गए आधिकारिक स्पेसिफिकेशन्स पर आधारित हैं। हमने अभी तक डिवाइस का व्यक्तिगत रूप से रिव्यू नहीं किया है।
