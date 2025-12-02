Vivo X300 Series भारत में लॉन्च: 1.10 लाख की कीमत में MediaTek चिपसेट और 200MP कैमरा, क्या यह सौदा किफायती है?

Vivo X300 Series Launched in India: वीवो ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार के प्रीमियम सेगमेंट में अपनी नई X300 Series पेश की है। 75,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ इस सीरीज मुकाबला अब सीधे तौर पर OnePlus 15, Oppo X9 और अपकमिंग iQOO 15 से है। हालांकि, 1.10 लाख रुपये (Pro मॉडल) के प्राइस टैग और बॉक्स से बाहर एक्सेसरीज के लिए अलग से चार्ज करने की रणनीति पर सवाल उठना लाजमी है।