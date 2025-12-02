Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Vivo X300 Series भारत में लॉन्च: 1.10 लाख की कीमत में MediaTek चिपसेट और 200MP कैमरा, क्या यह सौदा किफायती है?

Vivo X300 Series: 1.10 लाख रुपये का फोन, लेकिन प्रोसेसर MediaTek, 200MP कैमरा और IP69 रेटिंग के बावजूद क्या यह सौदा किफायती है? पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 02, 2025

Vivo X300 Series Launched in India

Vivo X300 Series Launched in India (Image: Vivo)

Vivo X300 Series Launched in India: वीवो ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार के प्रीमियम सेगमेंट में अपनी नई X300 Series पेश की है। 75,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ इस सीरीज मुकाबला अब सीधे तौर पर OnePlus 15, Oppo X9 और अपकमिंग iQOO 15 से है। हालांकि, 1.10 लाख रुपये (Pro मॉडल) के प्राइस टैग और बॉक्स से बाहर एक्सेसरीज के लिए अलग से चार्ज करने की रणनीति पर सवाल उठना लाजमी है।

इस आर्टिकल में हम मार्केटिंग के दावों से इतर, इस नई सीरीज के हार्डवेयर, प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशंस पर बात करेंगे।

Vivo X300 Series की कीमत और वेरिएंट्स: प्रीमियम या ओवर-प्राइस्ड?

मॉडलRAM/Storageकीमत
Vivo X30012GB / 256GB75,999 रुपये
Vivo X30012GB / 512GB81,999 रुपये
Vivo X30016GB / 512GB85,999 रुपये
Vivo X300 Pro16GB / 512GB1,09,999 रुपये

Vivo ने X300 सीरीज को काफी हाई प्राइस ब्रैकेट में रखा है। प्री-ऑर्डर आज से शुरू हो चुके हैं और बिक्री 10 दिसंबर से होगी।

कंपनी लॉन्च ऑफर्स के तहत SBI, IDFC और Axis बैंक कार्ड धारकों को 10% बैंक कैशबैक दे रही है साथ ही Vivo TWS 3e ईयरबड्स भी फ्री हैं। लेकिन इस कीमत पर चार्जर या केस की जगह ईयरबड्स देना ग्राहकों को लुभाने की एक पुरानी रणनीति है।

Vivo X300 Series का प्रोसेसर कैसा है?

इस प्राइस पॉइंट पर भारतीय यूजर्स आमतौर पर Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर की उम्मीद करते हैं लेकिन वीवो ने MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट का उपयोग किया है।

हालांकि, Dimensity 9500 चिपसेट तकनीकी रूप से एक सक्षम प्रोसेसर है। लेकिन 1 लाख से ऊपर के फोन में MediaTek का होना रीसेल वैल्यू और कुछ हाई-एंड गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से कमजोर कड़ी साबित हो सकता है।

Vivo X300 Series का कैमरा कैसा है?

Vivo X-सीरीज कैमरों के लिए जानी जाती है और यहां भी मुख्य फोकस ऑप्टिक्स पर है।

Vivo X300 Pro: इसमें 200 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस (3.5x जूम) दिया गया है। साथ ही 50 MP का मेन सेंसर (Sony LYT 828) और 50 MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस है।

Vivo X300: इसमें 200 MP का मेन सेंसर (Samsung HPB) है, लेकिन टेलीफोटो लेंस 50 MP (3x जूम) तक सीमित है।

कंपनी ने फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक टेलीफोटो एक्सटेंडेर किट पेश की है लेकिन यह बॉक्स के साथ नहीं आती है। इसके लिए ग्राहकों को 18,999 रुपये अलग से खर्चने होंगे। मतलब 1.10 लाख रुपये का फोन लेने के बाद भी एक्सेसरी के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

Vivo X300 Series का डिस्प्ले और ड्यूरेबिलिटी?

दोनों फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आते हैं। इसका मतलब है कि ये फोन न केवल 1.5 मीटर गहरे पानी में सुरक्षित हैं बल्कि हाई प्रेशर पानी को भी झेल सकते हैं।

डिस्प्ले 4,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस और आर्मर ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है जो इसे आउटडोर इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाता है।

सॉफ्टवेयर के मामले कहां है?

Vivo ने अपनी अपडेट पॉलिसी में सुधार किया है। X300 सीरीज Android 16 पर आधारित OriginOS 6 के साथ आती है। कंपनी ने 5 साल के OS अपडेट और 7 साल के सिक्योरिटी पैच देने का दवा किया है।

Vivo X300 सीरीज स्पेसिफिकेशन्स के मामले में एक ठोस डिवाइस है, खासकर इसकी IP69 रेटिंग और टेलीफोटो हार्डवेयर पर बेहतर काम किया गया है। लेकिन, 75,999 रुपये की शुरुआती कीमत के लिहाज से वैल्यू फॉर मनी कहना थोड़ा कठिन है।

डिस्क्लेमर: डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सभी जानकारी, कीमतें और तकनीकी आंकड़े कंपनी की तरफ से शेयर किए गए आधिकारिक स्पेसिफिकेशन्स पर आधारित हैं। हमने अभी तक डिवाइस का व्यक्तिगत रूप से रिव्यू नहीं किया है।

ये भी पढ़ें

गीजर से बिजली बचाने के टिप्स: सर्दियों में नहीं आएगा ज्यादा बिल, बस ध्यान रखें ये 3 बातें
टेक्नोलॉजी
Geyser Electricity Saving Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Updated on:

02 Dec 2025 05:31 pm

Published on:

02 Dec 2025 05:23 pm

Hindi News / Technology / Vivo X300 Series भारत में लॉन्च: 1.10 लाख की कीमत में MediaTek चिपसेट और 200MP कैमरा, क्या यह सौदा किफायती है?

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Google और Microsoft के बाद अब Apple में भी भारतीय का डंका, अमर सुब्रमण्य को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Amar Subramanya Apple AI VP
टेक्नोलॉजी

सर्दियों में ऐसे इस्तेमाल करें गीजर, आधा हो जाएगा बिजली का बिल!

Geyser Electricity Saving Tips
टेक्नोलॉजी

सरकार का सख्त आदेश: 90 दिनों के भीतर हर स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना होगा ये 'सुरक्षा कवच'

Sanchar Saathi App
टेक्नोलॉजी

तत्काल टिकट बुक करने से पहले जान लें पूरी प्रक्रिया

Tatkal Ticket Booking Rules
टेक्नोलॉजी

नौकरी करना मजबूरी नहीं, सिर्फ ‘शौक’ रह जाएगा; Nikhil Kamath के पॉडकॉस्ट में Elon Musk की बड़ी भविष्यवाणी

Elon Musk AI Prediction
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.