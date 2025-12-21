Samsung Galaxy S26 की लॉन्च लोकेशन और डेट लीक! जानिए S25 से कितना अलग होगा नया मॉडल?

Samsung Galaxy S26 Launch Date (Image: Samsung)
Samsung Galaxy S26 Launch Date: अगर आप भी सैमसंग लवर हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। फ्लैगशिप फोन्स का क्रेज ही अलग होता है। हर साल की शुरुआत में टेक की दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी होती हैं कि सैमसंग अपनी Galaxy S सीरीज में क्या नया ला रहा है। अगर आप भी Galaxy S26 का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपको थोड़ी हैरान कर सकती है, और शायद थोड़ा खुश भी। ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार सैमसंग अपनी रिवायत बदल सकता है।
साउथ कोरिया की एक बड़ी न्यूज एजेंसी 'योनहाप' ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सैमसंग इस बार थोड़ी देरी कर रहा है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कंपनी जनवरी में ही अपने पत्ते खोल देती है। याद कीजिए, अभी जो Galaxy S25 चल रहा है, उसे जनवरी 2025 में ही लॉन्च किया गया था। लेकिन, Galaxy S26 सीरीज के लिए कहा जा रहा है कि इसका लॉन्च इवेंट फरवरी 2026 में होगा।
सिर्फ तारीख ही नहीं, जगह भी बदल सकती है। पिछली बार महफिल सैन जोस (San Jose) में सजी थी, लेकिन इस बार सैमसंग अपनी इस मेगा लॉन्चिंग (Galaxy Unpacked) के लिए सैन फ्रांसिस्को को चुन सकता है।
अब आप सोचेंगे कि आखिर देरी क्यों? इसके पीछे कहानी प्रोसेसर की हो सकती है। फोन का दिमाग यानी उसका प्रोसेसर हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है। सैमसंग चाहता है कि वो अपने फोन में अपना खुद का बनाया हुआ 'Exynos' चिपसेट लगाए, लेकिन पिछली बार यानी S25 के वक्त कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से उन्हें मजबूरी में महंगे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिप्स खरीदने पड़े थे।
सुनने में आ रहा है कि सैमसंग फिर से कोशिश कर रहा है कि वो अपने चिप्स (Exynos 2500) तैयार कर ले, ताकि हर देश में एक जैसा पावरफुल फोन मिले। लॉन्च इवेंट में ही साफ होगा कि कंपनी इस बार अपनी चिप लगाती है या फिर से स्नैपड्रैगन पर भरोसा जताती है।
सबसे दिलचस्प खबर तो टॉप मॉडल, यानी Galaxy S26 Ultra को लेकर है। अफवाहों का बाजार गर्म है कि इसमें एक ऐसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी आ रही है जो आपकी प्राइवेसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी।
अक्सर होता है न कि हम बस या मेट्रो में फोन चला रहे होते हैं और पास खड़ा शख्स हमारी स्क्रीन में झांकने लगता है? S26 Ultra में 'Flex Magic Pixel' नाम का फीचर हो सकता है। इसका कमाल यह होगा कि स्क्रीन सिर्फ उसी को साफ दिखेगी जो बिल्कुल सामने है। साइड से देखने वाले को स्क्रीन पर कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। प्राइवेसी पसंद लोगों के लिए यह फीचर किसी वरदान से कम नहीं होगा।
Ultra मॉडल में 200 मेगापिक्सल का कैमरा तो होगा ही, लेकिन असली बदलाव चार्जिंग स्पीड में देखने को मिल सकता है। अब तक सैमसंग 45W की स्पीड पर अटका था, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 60W किया जा सकता है। इसका मतलब है कि फोन को 0 से 80% चार्ज होने में बमुश्किल आधा घंटा लगेगा।
सिर्फ बड़े भैया (Ultra) ही नहीं, छोटे मॉडल्स Galaxy S26 और S26+ को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनकी स्क्रीन का साइज पिछले मॉडल्स के मुकाबले थोड़ा बड़ा हो सकता है। S26 में 6.3 इंच की स्क्रीन मिल सकती है। कंपनी का पूरा जोर कैमरे पर है, खासकर कम रोशनी में फोटो खींचने की क्षमता (Low Light Photography) को और बेहतर बनाने पर काम चल रहा है।
कुल मिलाकर, बात यह है कि अगर ये लीक्स सही साबित होते हैं, तो सैमसंग फैन्स को इस बार अपने चहेते फोन के लिए थोड़ा ज्यादा सब्र करना होगा। लेकिन अगर बदले में बेहतर प्राइवेसी, तेज चार्जिंग और शानदार कैमरा मिलता है, तो यह इंतजार बुरा भी नहीं है।
