आपके फोन नंबर्स की लिस्ट चुरा सकता है Arsink Malware, इस खतरे से Android यूजर्स रहें सावधान

Google ने साफ किया है कि एंड्रॉयड मैलवेयर आर्सिंक से जुड़े किसी भी ज्ञात वर्जन को प्ले स्टोर पर लिस्ट नहीं किया गया है। जिन स्मार्टफोन्स में Google Play Protect चालू है, वहां यह सिस्टम संदिग्ध ऐप्स को लेकर चेतावनी दे सकता है। इसके साथ ही Google ने सिक्योरिटी रिसर्चर्स के साथ मिलकर इस मैलवेयर से जुड़े कई खतरनाक क्लाउड नेटवर्क्स को भी बंद किया है।

फिर भी यूजर्स को सतर्क रहने की जरूरत है। अपने फोन को हमेशा लेटेस्ट Android अपडेट पर रखें, Play Protect को ऑन रखें, अनजान वेबसाइट्स से ऐप डाउनलोड करने से बचें और किसी भी संदिग्ध ऐप को इंस्टॉल न करें।