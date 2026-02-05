Google Pixel 10a की पहली झलक आई सामने, टीजर में दिखा नया कैमरा लुक और प्री-ऑर्डर की तारीख

अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार, Pixel 10a के स्पेसिफिकेशन में कुछ जरूरी अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह स्मार्टफोन 6.3-इंच की Full HD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स तक होने की संभावना है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में गूगल की Tensor 4 चिप का बेहतर वर्जन मिल सकता है। इसके साथ LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज दिए जाने की उम्मीद है। बैटरी की बात करें तो Pixel 10a में 5100mAh की बैटरी मिल सकती है, जो 23W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है, हालांकि चार्जिंग स्पीड को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।