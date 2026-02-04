Samsung Galaxy S26 Ultra को लेकर बड़ा अपडेट, जानें क्या होंगे संभावित फीचर्स

Samsung Galaxy S26 Ultra: दिग्गज टेक कंपनी सैमसंग अपनी अगली फ्लैगशिप सीरीज Galaxy S26 Ultra को लेकर चर्चाओं में है। रिपोर्ट्स और लीक्स के मुताबिक, कंपनी इस सीरीज को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में जल्द पेश कर सकती है। अब तक सामने आई जानकारियों के अनुसार, Samsung अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज को फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में लॉन्च कर सकता है।