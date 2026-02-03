3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

टेक्नोलॉजी

Instagram पर रील्स डाल रहे हैं, फिर भी व्यूज नहीं? अपनाएं ये आसान ट्रिक्स

Instagram Reels Views: इंस्टाग्राम पर रील्स डालने के बाद भी व्यूज नहीं मिल रहे? जानिए रील्स के शुरुआती सेकंड, ऑडियो, टाइमिंग और हैशटैग से जुड़ी आसान ट्रिक्स।

भारत

image

Rahul Yadav

Feb 03, 2026

Instagram Reels Views

Instagram Reels Views (Image: Gemini)

Instagram Reels Views: आज के समय में Instagram Reels सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गई हैं, बल्कि पर्सनल ब्रांडिंग और कमाई का भी एक बड़ा जरिया बन चुकी हैं। इसके बावजूद कई यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की शिकायत रहती है कि लगातार रील्स पोस्ट करने के बाद भी व्यूज नहीं मिलते। अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो कुछ बुनियादी लेकिन जरूरी बातों को समझना और अपनाना मददगार हो सकता है।

शुरुआती 2-3 सेकंड सबसे अहम

Instagram का एल्गोरिदम सबसे पहले यह देखता है कि यूजर आपकी रील को कितनी देर तक देखता है। अगर वीडियो के शुरुआती 2-3 सेकंड में कंटेंट आकर्षक नहीं लगा, तो यूजर आगे स्क्रॉल कर सकता है। इसलिए रील की शुरुआत किसी सवाल, जरूरी जानकारी, क्लोज-अप शॉट या ऐसे विजुअल से करें जो देखने वाले का ध्यान रोक सके।

ट्रेंडिंग ऑडियो का सोच-समझकर इस्तेमाल

ट्रेंडिंग ऑडियो का इस्तेमाल करने से रील की रीच बढ़ने की संभावना रहती है, क्योंकि Instagram ऐसे ऑडियो को ज्यादा प्रमोट करता है। हालांकि ध्यान रखें कि ऑडियो आपके कंटेंट से मेल खाता हो। सिर्फ ट्रेंड के लिए असंबंधित ऑडियो जोड़ने से यूजर की दिलचस्पी कम हो सकती है।

वीडियो क्वालिटी और फॉर्मेट पर दें ध्यान

धुंधली, हिलती हुई या कम रोशनी वाली वीडियो पर यूजर्स ज्यादा देर नहीं रुकते। कोशिश करें कि वीडियो वर्टिकल फॉर्मेट (9:16) में हो, लाइटिंग साफ हो और कैमरा स्टेबल हो। अच्छी विजुअल क्वालिटी रील को प्रोफेशनल लुक देती है और यूजर का ध्यान बनाए रखती है।

कैप्शन और हैशटैग का सही इस्तेमाल

रील का कैप्शन केवल जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए होता है। कैप्शन में सवाल पूछना या हल्का-सा कॉल-टू-एक्शन देना मददगार हो सकता है। इसके साथ ही 5 से 8 ऐसे हैशटैग का इस्तेमाल करें जो आपके कंटेंट से जुड़े हों, ताकि रील सही ऑडियंस तक पहुंचे।

सही समय पर पोस्ट करना भी जरूरी

हर अकाउंट की ऑडियंस अलग होती है, लेकिन आमतौर पर सुबह 7 से 9 बजे और शाम 7 से 10 बजे के बीच पोस्ट की गई रील्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है।
अपने अकाउंट के Instagram Insights देखकर यह समझना बेहतर होता है कि आपकी ऑडियंस कब ज्यादा एक्टिव रहती है।

धैर्य और निरंतरता सबसे जरूरी

एक या दो रील्स पर कम व्यूज मिलने से निराश होने की जरूरत नहीं है। Instagram उन क्रिएटर्स को ज्यादा प्राथमिकता देता है जो नियमित रूप से क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते हैं। हफ्ते में 3-4 रील्स पोस्ट करना और यह देखना कि कौन-सा कंटेंट बेहतर परफॉर्म कर रहा है, आगे की रणनीति तय करने में मदद करता है।

Instagram Reels पर व्यूज बढ़ाने के लिए किसी एक ट्रिक पर नहीं, बल्कि कंटेंट की क्वालिटी, टाइमिंग, ऑडियो और निरंतरता पर एक साथ काम करना जरूरी है। सही तरीके अपनाकर और धैर्य बनाए रखकर धीरे-धीरे बेहतर रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं।

Published on:

03 Feb 2026 02:41 pm

