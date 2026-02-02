Instagram और Facebook आपके बारे में क्या-क्या जानते हैं? ऐसे चेक करें अपना पूरा डेटा और तुरंत बदलें ये सेटिंग

Your Activity Off Meta Technologies: आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया सिर्फ पोस्ट और रील तक सीमित नहीं है। जब भी आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर जाते हैं, कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं या नया ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो आपकी यह गतिविधि कई बार Instagram और Facebook तक भी पहुंच जाती है। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की पैरेंट कंपनी Meta यूजर्स की ऐसी एक्टिविटी को विज्ञापन और कंटेंट पर्सनलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करती है। यही वजह है कि कई बार जो चीज आप सर्च करते हैं, उसी से जुड़े विज्ञापन आपको सोशल मीडिया पर दिखने लगते हैं।