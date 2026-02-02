Instagram और Facebook आपके बारे में क्या-क्या जानते हैं? ऐसे चेक करें अपना पूरा डेटा और तुरंत बदलें ये सेटिंग

Your Activity Off Meta Technologies (Image: ChatGPT)
Your Activity Off Meta Technologies: आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया सिर्फ पोस्ट और रील तक सीमित नहीं है। जब भी आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर जाते हैं, कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं या नया ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो आपकी यह गतिविधि कई बार Instagram और Facebook तक भी पहुंच जाती है। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की पैरेंट कंपनी Meta यूजर्स की ऐसी एक्टिविटी को विज्ञापन और कंटेंट पर्सनलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करती है। यही वजह है कि कई बार जो चीज आप सर्च करते हैं, उसी से जुड़े विज्ञापन आपको सोशल मीडिया पर दिखने लगते हैं।
हालांकि, डेटा प्राइवेसी को लेकर उठने वाले सवालों के बीच राहत की बात यह है कि Meta यूजर्स को यह देखने और कंट्रोल करने का विकल्प देता है कि कौन-सी वेबसाइट्स और ऐप्स उनका डेटा शेयर कर रहे हैं।
Meta का एक फीचर Your activity off Meta technologies है। इसके जरिए कंपनी उन जानकारियों को इकट्ठा करती है, जो Facebook और Instagram के बाहर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी से जुड़ी होती हैं।
इसमें शामिल हो सकता है?
उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जूते देखते हैं, तो वह वेबसाइट आपकी एक्टिविटी Meta के साथ शेयर कर सकती है। बाद में Instagram या Facebook पर आपको उसी तरह के विज्ञापन दिख सकते हैं।
Meta ने यह जानकारी Accounts Centre के जरिए यूजर्स को उपलब्ध कराई है।
Facebook यूजर्स के लिए
यहां आपको उन वेबसाइट्स और ऐप्स की लिस्ट दिखेगी, जिन्होंने हाल में आपकी जानकारी शेयर की है।
इस सेक्शन में यूजर्स के पास कई विकल्प होते हैं।
Meta के अनुसार, क्लियर करने के बाद भी कुछ डेटा एनॉनिमस या एग्रीगेटेड फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वह आपके अकाउंट से लिंक नहीं रहता।
अगर आप चाहते हैं कि आगे आपकी एक्टिविटी Meta के साथ शेयर न हो, तो Your activity off Meta technologies में जाकर Disconnect future activity का विकल्प ऑन कर सकते हैं।
इससे Facebook और Instagram को बाहर की वेबसाइट्स से नई जानकारी मिलना बंद हो जाएगी। हालांकि, इससे विज्ञापन थोड़े कम पर्सनलाइज्ड हो सकते हैं।
जो यूजर्स अपनी जानकारी को विस्तार से देखना चाहते हैं, वे Accounts Centre में जाकर Export your information विकल्प चुन सकते हैं।
यह डेटा फाइल के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है या Google Drive और Dropbox जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म पर सेव किया जा सकता है। डाउनलोड की गई फाइल में यह साफ दिखता है कि किस तरह का डेटा समय-समय पर इकट्ठा किया गया।
Instagram और Facebook सिर्फ उन्हीं जानकारियों तक सीमित नहीं हैं, जो आप इन ऐप्स पर शेयर करते हैं। आपकी ऑनलाइन ब्राउजिंग और ऐप एक्टिविटी भी कई बार इनके सिस्टम तक पहुंच जाती है। हालांकि, Meta का Off-Meta Activity फीचर यूजर्स को पारदर्शिता और कंट्रोल दोनों देता है। थोड़े से स्टेप्स फॉलो करके आप यह देख सकते हैं कि आपका डेटा कहां से आ रहा है और चाहें तो उसे रोक भी सकते हैं।
