बजट 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस, AI गवर्नेंस से बदलेगी सरकारी कामकाज की सूरत

Union Budget 2026 AI Governance: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को गवर्नेंस सुधारने के एक अहम माध्यम के तौर पर सामने रखा है। बजट भाषण में उन्होंने संकेत दिया कि सरकार AI की मदद से सरकारी कामकाज को अधिक प्रभावी, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम करेगी।