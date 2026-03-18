बिना LPG Gas Cylinder KYC नहीं मिलेगा सिलेंडर, घर बैठे फोन से ऐसे करें Aadhar e-KYC

LPG Gas Cylinder KYC: रसोई गैस से जुड़ा एक नया बदलाव सामने आया है। नए नियम के अनुसार LPG सिलेंडर की डिलीवरी से पहले अब उपभोक्ता की e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी) जरूरी होगी यानी अगर आपने KYC अपडेट नहीं करवाई है, तो आपको गैस सिलेंडर लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी बिना परेशानी के गैस सिलेंडर की डिलीवरी चाहते हैं, तो e-KYC को नजरअंदाज न करें। सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम भी समय-समय पर KYC अपडेट करने की सलाह देती रही हैं।