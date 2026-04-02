Vivo V70 FE Launch India: बड़ी बैटरी और 200MP कैमरे के साथ मिड-रेंज में नया विकल्प

Vivo V70 FE Launch India: मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में एक और नया विकल्प जुड़ गया है। वीवो कंपनी ने भारत के अंदर अपना नया स्मार्टफोन वीवो वी70 एफइ लॉन्च कर दिया है। यह फोन वीवो का फैन एडिशन वाला स्मार्टफोन है। यह फोन खास तौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया गया है, जिनका बजट 40,000 रुपए है और वो इस बजट में फोन के अंदर प्रीमियम फीचर चाहते हैं।