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Vi 5G India: अब बिना SIM बदले मिलेगा 5G, 133 शहरों तक नेटवर्क विस्तार

Vi 5G India: वोडाफोन-आइडिया 5G अब 133 शहरों तक, बिना SIM बदले 5G एक्टिव करें और तेज इंटरनेट का फायदा उठाएं

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भारत

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Nikhil Parmar

Apr 02, 2026

Vi 5G India

Vi 5G India Image Source: ChatGpt

Vi 5G India: टेलीकॉम सेक्टर में 5G को लेकर लगातार बदलाव होते रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क को मजबूत करने और ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने में लगी रहती है। इसीलिए अब Vodafone Idea (Vi) भी अपनी पकड़ मजबूत करने में लग गई है। Vi 5G Rollout India के तहत कंपनी ने अपने 5G नेटवर्क को बड़े स्तर पर बढ़ाने का ऐलान किया है। अगर आप पहले से ही Vi के यूजर है तो आपको 5G इस्तेमाल करने के लिए नया SIM लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Vi 5G Supported Cities: 43 से बढ़कर 133 शहरों तक नेटवर्क

टेलीकॉम कंपनी Vi ने जानकारी दी है कि मई 2026 तक कंपनी अपना 5G नेटवर्क 43 शहरों से बढ़ाकर 133 शहरों तक पहुंचाएगी। यानी करीब 90 नए शहर इससे जुड़ेंगे। जिनमें दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को हाई-स्पीड इंटरनेट का फायदा मिलेगा।

Vi 5G SIM Upgrade: बिना SIM बदले ऐसे करें 5G एक्टिव

Vi यूजर्स के लिए सबसे राहत की बात है कि उनकी 4G SIM ही 5G में बदल जाएगी। ग्राहक को सिम बदलने की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा सिम में 5G एक्टिव करने के लिए बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इन स्टेप्स के बाद आपका फोन अपने आप 5G नेटवर्क पर शिफ्ट हो जाएगा।

  • आपके पास 5G सपोर्ट वाला स्मार्टफोन होना चाहिए
  • अपने फोन में Vi का SIM लगाएं
  • सिम में ऐसा रिचार्ज करें जो 5G सपोर्ट करता हो
  • मोबाइल की सेटिंग में जाकर 5G नेटवर्क ऑन करें
  • ये जरूर देखे कि आप 5G कवरेज एरिया में हैं

Vi 5G Network Switch: 4G और 5G के बीच ऑटो बदलाव

Vi का नेटवर्क इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर आप 5G एरिया से बाहर जाते हैं, तो आपका फोन अपने आप 4G नेटवर्क पर आ जाएगा। इसके लिए आपको कोई अलग से सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं होगी। 5G आने के बाद यूजर्स को तेज इंटरनेट स्पीड, बेहतर कॉल क्वालिटी और कम लेटेंसी का फायदा मिलेगा।

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Published on:

02 Apr 2026 01:30 pm

Hindi News / Technology / Vi 5G India: अब बिना SIM बदले मिलेगा 5G, 133 शहरों तक नेटवर्क विस्तार

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