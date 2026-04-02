Vi 5G India: अब बिना SIM बदले मिलेगा 5G, 133 शहरों तक नेटवर्क विस्तार

Vi 5G India: टेलीकॉम सेक्टर में 5G को लेकर लगातार बदलाव होते रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क को मजबूत करने और ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने में लगी रहती है। इसीलिए अब Vodafone Idea (Vi) भी अपनी पकड़ मजबूत करने में लग गई है। Vi 5G Rollout India के तहत कंपनी ने अपने 5G नेटवर्क को बड़े स्तर पर बढ़ाने का ऐलान किया है। अगर आप पहले से ही Vi के यूजर है तो आपको 5G इस्तेमाल करने के लिए नया SIM लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।