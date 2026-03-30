Android 17 Beta Update: इन स्मार्टफोन्स में शुरू हुआ नया अपडेट, जानिए आपका फोन शामिल है या नहीं

मौजूदा जानकारी के अनुसार, Android 17 का स्टेबल वर्जन जून 2026 के आसपास लॉन्च हो सकता है। इसके बाद अलग-अलग कंपनियां अपने यूआई के साथ इसे यूजर्स तक पहुंचाएंगी। अगर आपका फोन अभी इस बीटा लिस्ट में शामिल नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपडेट नहीं मिलेगा। कंपनियां अपने अपडेट प्लान के अनुसार बाद में स्टेबल वर्जन जारी करती हैं। इसलिए यूजर्स को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।