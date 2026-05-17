16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

6 दिन में जुटाए 6,238 करोड़: आखिर इस रहस्यमयी AI तकनीक में ऐसा क्या है, जिस पर दुनिया के अरबपति लगा रहे हैं दांव?

Recursive Superintelligence नाम के नए AI स्टार्टअप ने सिर्फ 6 दिनों में 6,238 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। दावा है कि यह तकनीक भविष्य में खुद अपनी कमियां पहचानकर बिना इंसानी मदद के खुद को अपग्रेड कर सकेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

May 17, 2026

Recursive Superintelligence

Recursive Superintelligence (AI Image)

Recursive Superintelligence AI Startup Funding: अब तक इंसानी शोधकर्ता एआई मॉडल को बेहतर बनाते आए हैं, लेकिन सैन फ्रांसिस्को के नए स्टार्टअप ‘रिकर्सिव सुपरइंटेलिजेंस’ का दावा है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) खुद को डिजाइन करेगी, अपनी कमियों को पहचानेगी और इंसानी मदद के बिना खुद को अपग्रेड भी करेगी। यानी एआई का भविष्य इंसान नहीं, बल्कि खुद मशीनें तय करेंगी।

एआई शोधकर्ता रिचर्ड सोचर के साथ इस अभियान में पीटर नॉर्विग और गूगल डीपमाइंड में आत्म-सुधार अनुसंधान का नेतृत्व कर चुके टिम रॉकटैशेल जैसे दिग्गज शामिल हैं। स्टार्टअप ने लॉन्च के कुछ ही दिनों में 650 मिलियन डॉलर (करीब 6,238 करोड़ रुपए) की भारी-भरकम फंडिंग जुटा ली है।

क्या है ‘रिकर्सिव सेल्फ-इंप्रूवमेंट’?

‘रिकर्सिव सेल्फ-इंप्रूवमेंट’ ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें एआई पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करती है। यह अपनी आंतरिक कमियों और सीमाओं को खुद पहचानती है और बिना मानवीय हस्तक्षेप के खुद को लगातार बेहतर बनाती रहती है।

इतना ही नहीं, नए सुधारों का परीक्षण और सत्यापन भी एआई स्वयं करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में निर्माता और उत्पाद के बीच का अंतर लगभग खत्म हो सकता है।

जैविक विकास से प्रेरित है यह तकनीक

इस कंपनी का तकनीकी मॉडल ‘ओपन-एंडेडनेस’ नामक सिद्धांत पर आधारित है, जो जैविक विकास की तरह काम करता है। इसमें दो एआई सिस्टम एक साथ विकसित होते हैं और लगातार एक-दूसरे की कमजोरियों और सीमाओं को खोजते रहते हैं।

दावा किया जा रहा है कि यह प्रक्रिया इतनी बारीक और कठोर सुरक्षा जांच कर सकती है, जिसे किसी इंसानी टीम के लिए करना बेहद मुश्किल होगा।

बदल सकते हैं भविष्य के बड़े सवाल

रिचर्ड सोचर का मानना है कि जब वास्तविक आरएसआई (रिकर्सिव सेल्फ-इंप्रूवमेंट) हासिल हो जाएगा, तब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होगा कि कोड कैसे लिखा जाए, बल्कि यह होगा कि इस असीमित बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल सबसे पहले कहां किया जाए।

उनके मुताबिक भविष्य में एआई यह तय करने में मदद कर सकती है कि किस बीमारी का इलाज पहले खोजा जाए या किस वैश्विक संकट को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए।

AI की दुनिया में नई बहस शुरू

इस तकनीक ने टेक इंडस्ट्री में नई बहस भी छेड़ दी है। कुछ विशेषज्ञ इसे मानव सभ्यता के लिए अगला बड़ा कदम मान रहे हैं, जबकि कई लोगों का मानना है कि खुद को लगातार बेहतर बनाने वाली एआई भविष्य में नियंत्रण से बाहर भी जा सकती है।

फिलहाल ‘रिकर्सिव सुपरइंटेलिजेंस’ पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि यह तकनीक आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा पूरी तरह बदल सकती है।

ये भी पढ़ें

CBI Abhay Chatbot: सीबीआई का असली नोटिस है या फर्जी? एआई बताएगा सच, जानें कैसे करें इस्तेमाल
राष्ट्रीय
CBI Abhay Chatbot Details

खबर शेयर करें:

Published on:

17 May 2026 01:49 am

Hindi News / National News / 6 दिन में जुटाए 6,238 करोड़: आखिर इस रहस्यमयी AI तकनीक में ऐसा क्या है, जिस पर दुनिया के अरबपति लगा रहे हैं दांव?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘कानून से ऊपर कोई नहीं’… केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने बेटे को जांच के लिए पुलिस के सामने पेश किया, नाबालिग से यौन शोषण का मामला

Bandi Sanjay Kumar Son Surrender
राष्ट्रीय

नीदरलैंड्स ने भारत को लौटाईं 11वीं सदी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र, पीएम मोदी ने कहा- हर भारतीय के लिए गर्व का पल

Netherlands Returns Chola Copper Plates
विदेश

प्री-मानसून का बदला मिज़ाज: 17, 18 और 19 मई को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

IMD issues Heavy Rain Alert
राष्ट्रीय

त्रिपुरा में नशे के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 8 करोड़ की ड्रग्स जब्त

Yaba tablet CASE
राष्ट्रीय

अभिषेक बनर्जी पर बिगड़े सीएम शुभेन्दु अधिकारी, खुले मंच से एक्शन लेने का कर दिया ऐलान

Suvendu Adhikari On Abhishek Banerjee
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.