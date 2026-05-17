6 दिन में जुटाए 6,238 करोड़: आखिर इस रहस्यमयी AI तकनीक में ऐसा क्या है, जिस पर दुनिया के अरबपति लगा रहे हैं दांव?

Recursive Superintelligence AI Startup Funding: अब तक इंसानी शोधकर्ता एआई मॉडल को बेहतर बनाते आए हैं, लेकिन सैन फ्रांसिस्को के नए स्टार्टअप ‘रिकर्सिव सुपरइंटेलिजेंस’ का दावा है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) खुद को डिजाइन करेगी, अपनी कमियों को पहचानेगी और इंसानी मदद के बिना खुद को अपग्रेड भी करेगी। यानी एआई का भविष्य इंसान नहीं, बल्कि खुद मशीनें तय करेंगी।