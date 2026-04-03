Which AC Is Best in India: स्प्लिट, विंडो या पोर्टेबल, आपके घर के लिए सही कौन सा?

स्प्लिट AC आज के समय में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ये दो यूनिट से मिलकर चलता है, इसमें एक यूनिट कमरे के अंदर और दूसरी बाहर की तरफ ज्यादातर छत पर लगती है। जो गर्म हवा को बाहर फेंकती है। यह आवाज कम करता है और कमरे को बराबर और ज्यादा ठंडा करता है। अगर आपका कमरा मिड या बड़ा है, और आप कम शोर व बेहतर लुक चाहते हैं, तो स्प्लिट AC आपके लिए सही रहेगा। हालांकि इसकी कीमत और इंस्टॉलेशन खर्च थोड़ा ज्यादा होता है।