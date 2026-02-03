WhatsApp और Meta को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक: संविधान से ऊपर नहीं कोई कंपनी, डेटा शेयरिंग पर मांगा लिखित भरोसा

Supreme Court Meta Data Sharing: डेटा प्राइवेसी और यूजर अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने Meta और WhatsApp को कड़ा संदेश दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि भारत में काम करने वाली किसी भी कंपनी को देश के संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पालन करना होगा। कोर्ट ने Meta और WhatsApp से यह स्पष्ट करने के लिए लिखित हलफनामा मांगा है कि वे यूजर्स का डेटा साझा नहीं करेंगे।