Vivo V70 सीरीज में मिलेगी 5,000 निट्स डिस्प्ले और 6500mAh बैटरी, जानें लॉन्च से जुड़ी जानकारी

हालांकि Vivo ने अभी तक V70 सीरीज की सटीक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंपनी का कहना है कि यह जानकारी आने वाले हफ्तों में साझा की जाएगी। वहीं, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Vivo V70 सीरीज की कीमत भारत में 55,000 रुपये से कम हो सकती है, हालांकि इस बारे में कंपनी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।