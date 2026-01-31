Vivo V70 सीरीज में मिलेगी 5,000 निट्स डिस्प्ले और 6500mAh बैटरी, जानें लॉन्च से जुड़ी जानकारी

Vivo V70 series India Launch (Image: Vivo V60, Via : Vivo)
Vivo V70 series India Launch: स्मार्टफोन कंपनी Vivo ने अपनी नई V70 सीरीज को लेकर भारत में लॉन्च के संकेत दे दिए हैं। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि Vivo V70 सीरीज के तहत दो मॉडल Vivo V70 और Vivo V70 Elite भारतीय बाजार में पेश किए जाएंगे। Vivo की यह नई सीरीज प्रीमियम फीचर्स, दमदार बैटरी और Snapdragon चिपसेट के साथ आएगी।
Vivo V70 सीरीज के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर लाइव हो चुकी है, जिससे इन स्मार्टफोन्स की भारत में उपलब्धता और कई अहम स्पेसिफिकेशंस की पुष्टि हो गई है।
कंपनी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, Vivo V70 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया जाएगा, जबकि Vivo V70 Elite को ज्यादा पावरफुल Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट से लैस किया जाएगा। यह पहली बार है जब Vivo की V-सीरीज में Elite वेरिएंट पेश किया जा रहा है।
Vivo V70 सीरीज के दोनों स्मार्टफोन्स में 6.59-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। यह स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट, 459ppi पिक्सल डेंसिटी, 5,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 1.07 बिलियन कलर्स सपोर्ट के साथ आएगी।
कंपनी के मुताबिक, डिस्प्ले में 1.25mm पतले बेजल्स दिए गए हैं, जिससे स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो बेहतर होता है।
फोटोग्राफी के लिए Vivo V70 और V70 Elite दोनों में ZEISS-पावर्ड रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। इसमें 50MP Sony IMX882 प्राइमरी कैमरा (OIS के साथ), 50MP टेलीफोटो कैमरा और एक अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल होगा।
सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP फ्रंट कैमरा भी दिया जाएगा।
Vivo की V70 सीरीज में 6,500mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी। इसे चार्ज करने के लिए फोन में 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। कंपनी का दावा है कि यह सेटअप लंबे समय तक इस्तेमाल और तेज चार्जिंग अनुभव देगा।
ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से Vivo V70 सीरीज को IP68 और IP69 डस्ट व वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ पेश किया जाएगा, जिससे यह स्मार्टफोन धूल और पानी से सुरक्षा देगा।
कंपनी ने Vivo V70 सीरीज के डिजाइन का भी खुलासा किया है। फोन में स्क्वायर-शेप कैमरा मॉड्यूल के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।
हालांकि Vivo ने अभी तक V70 सीरीज की सटीक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंपनी का कहना है कि यह जानकारी आने वाले हफ्तों में साझा की जाएगी। वहीं, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Vivo V70 सीरीज की कीमत भारत में 55,000 रुपये से कम हो सकती है, हालांकि इस बारे में कंपनी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
