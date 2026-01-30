WhatsApp ला रहा है नया प्रीमियम प्लान? क्या अब चैटिंग के लिए देने होंगे पैसे, जानिए पूरी सच्चाई

WhatsApp Premium Plan (Image: Freepik)
WhatsApp Premium Plan: दुनियाभर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp यूजर्स के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए कुछ नए बदलावों पर काम कर रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाट्सएप एक ऑप्शनल पेड सब्सक्रिप्शन प्लान पर विचार कर रहा है। इसके बाद कई यूजर्स के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होंगे।
अगर आप भी इस खबर से परेशान हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आइए समझते हैं कि WhatsApp का यह नया प्लान क्या है और इससे यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा।
सबसे पहले इस भ्रम को दूर कर लेना जरूरी है कि WhatsApp की मूल सेवाएं पूरी तरह फ्री रहेंगी। मैसेज भेजना, वॉयस कॉल करना और वीडियो कॉल जैसी बेसिक सुविधाओं के लिए यूजर्स को किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा।
रिपोर्ट्स के अनुसार, WhatsApp जिस पेड प्लान पर काम कर रहा है, वह पूरी तरह ऑप्शनल होगा। यानी अगर आप सामान्य तरीके से ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पेड सब्सक्रिप्शन में यूजर्स को कुछ एक्स्ट्रा और एडवांस फीचर्स मिल सकते हैं, जो अभी सभी के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
संभावित प्रीमियम फीचर्स में शामिल हो सकते हैं।
एक्सक्लूसिव स्टिकर्स
प्रीमियम यूजर्स को खास डिजाइन वाले स्टिकर्स मिल सकते हैं, जिससे चैटिंग का अनुभव और मजेदार हो जाएगा।
कस्टम थीम का विकल्प
फिलहाल WhatsApp में सिर्फ लाइट और डार्क मोड उपलब्ध हैं। पेड प्लान में यूजर्स को ऐप के रंग और डिजाइन को अपनी पसंद के अनुसार बदलने का विकल्प मिल सकता है।
ज्यादा चैट पिन करने की सुविधा
अभी WhatsApp में केवल 3 चैट्स को पिन किया जा सकता है। प्रीमियम प्लान में यह सीमा बढ़ाई जा सकती है, जिससे जरूरी कॉन्टैक्ट्स को ऊपर रखना आसान होगा।
एडवांस पर्सनलाइजेशन
ऐप के इंटरफेस और सेटिंग्स को ज्यादा कस्टमाइज करने के विकल्प दिए जा सकते हैं।
फिलहाल WhatsApp या उसकी पैरेंट कंपनी Meta की ओर से इस सब्सक्रिप्शन प्लान को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फीचर अभी डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज में है और इसे पहले बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है।
कीमत को लेकर भी फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि अलग-अलग देशों में यह प्लान वहां की आर्थिक स्थिति के हिसाब से तय किया जा सकता है।
WhatsApp के पेड सब्सक्रिप्शन को लेकर फैल रही खबरों से घबराने की जरूरत नहीं है। यह प्लान सिर्फ उन यूजर्स के लिए हो सकता है जो अतिरिक्त फीचर्स चाहते हैं। आम यूजर्स पहले की तरह बिना किसी शुल्क के WhatsApp का इस्तेमाल कर सकेंगे।
