WhatsApp ला रहा है नया प्रीमियम प्लान? क्या अब चैटिंग के लिए देने होंगे पैसे, जानिए पूरी सच्चाई

WhatsApp Premium Plan: दुनियाभर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp यूजर्स के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए कुछ नए बदलावों पर काम कर रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाट्सएप एक ऑप्शनल पेड सब्सक्रिप्शन प्लान पर विचार कर रहा है। इसके बाद कई यूजर्स के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होंगे।