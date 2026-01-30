30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

WhatsApp ला रहा है नया प्रीमियम प्लान? क्या अब चैटिंग के लिए देने होंगे पैसे, जानिए पूरी सच्चाई

WhatsApp premium plan को लेकर चर्चा तेज है। क्या अब WhatsApp इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होंगे? जानिए पेड सब्सक्रिप्शन, फीचर्स और सच्चाई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 30, 2026

WhatsApp Premium Plan

WhatsApp Premium Plan (Image: Freepik)

WhatsApp Premium Plan: दुनियाभर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp यूजर्स के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए कुछ नए बदलावों पर काम कर रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाट्सएप एक ऑप्शनल पेड सब्सक्रिप्शन प्लान पर विचार कर रहा है। इसके बाद कई यूजर्स के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होंगे।

अगर आप भी इस खबर से परेशान हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आइए समझते हैं कि WhatsApp का यह नया प्लान क्या है और इससे यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा।

क्या WhatsApp अब फ्री नहीं रहेगा?

सबसे पहले इस भ्रम को दूर कर लेना जरूरी है कि WhatsApp की मूल सेवाएं पूरी तरह फ्री रहेंगी। मैसेज भेजना, वॉयस कॉल करना और वीडियो कॉल जैसी बेसिक सुविधाओं के लिए यूजर्स को किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा।

रिपोर्ट्स के अनुसार, WhatsApp जिस पेड प्लान पर काम कर रहा है, वह पूरी तरह ऑप्शनल होगा। यानी अगर आप सामान्य तरीके से ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी।

WhatsApp Premium Plan में क्या हो सकते हैं खास फीचर्स?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पेड सब्सक्रिप्शन में यूजर्स को कुछ एक्स्ट्रा और एडवांस फीचर्स मिल सकते हैं, जो अभी सभी के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

संभावित प्रीमियम फीचर्स में शामिल हो सकते हैं।

एक्सक्लूसिव स्टिकर्स

प्रीमियम यूजर्स को खास डिजाइन वाले स्टिकर्स मिल सकते हैं, जिससे चैटिंग का अनुभव और मजेदार हो जाएगा।

कस्टम थीम का विकल्प

फिलहाल WhatsApp में सिर्फ लाइट और डार्क मोड उपलब्ध हैं। पेड प्लान में यूजर्स को ऐप के रंग और डिजाइन को अपनी पसंद के अनुसार बदलने का विकल्प मिल सकता है।

ज्यादा चैट पिन करने की सुविधा

अभी WhatsApp में केवल 3 चैट्स को पिन किया जा सकता है। प्रीमियम प्लान में यह सीमा बढ़ाई जा सकती है, जिससे जरूरी कॉन्टैक्ट्स को ऊपर रखना आसान होगा।

एडवांस पर्सनलाइजेशन

ऐप के इंटरफेस और सेटिंग्स को ज्यादा कस्टमाइज करने के विकल्प दिए जा सकते हैं।

कब लॉन्च होगा WhatsApp का पेड सब्सक्रिप्शन?

फिलहाल WhatsApp या उसकी पैरेंट कंपनी Meta की ओर से इस सब्सक्रिप्शन प्लान को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फीचर अभी डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज में है और इसे पहले बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है।

कीमत को लेकर भी फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि अलग-अलग देशों में यह प्लान वहां की आर्थिक स्थिति के हिसाब से तय किया जा सकता है।

यूजर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए?

  • WhatsApp की बेसिक सेवाएं अभी और आगे भी फ्री रहेंगी।
  • पेड सब्सक्रिप्शन पूरी तरह ऑप्शनल होगा।
  • फिलहाल कीमत और लॉन्च डेट को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है।
  • किसी भी अफवाह पर भरोसा करने से पहले WhatsApp की ऑफिशियल जानकारी जरूर देखें।

WhatsApp के पेड सब्सक्रिप्शन को लेकर फैल रही खबरों से घबराने की जरूरत नहीं है। यह प्लान सिर्फ उन यूजर्स के लिए हो सकता है जो अतिरिक्त फीचर्स चाहते हैं। आम यूजर्स पहले की तरह बिना किसी शुल्क के WhatsApp का इस्तेमाल कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें

Redmi Note 15 Pro Series लॉन्च: दमदार फीचर्स के बीच डिजाइन ने किया निराश? जानें इस नई सीरीज की खूबियां और कमियां
टेक्नोलॉजी
Redmi Note 15 Pro Series Launch India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

30 Jan 2026 01:02 pm

Hindi News / Technology / WhatsApp ला रहा है नया प्रीमियम प्लान? क्या अब चैटिंग के लिए देने होंगे पैसे, जानिए पूरी सच्चाई
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Instagram Phishing Scam क्या है? जानिए अकाउंट सुरक्षित रखने के तरीके

Instagram Phishing Scam
टेक्नोलॉजी

UPI ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो मिल सकता है मुआवजा, जानिए RBI के नियम और प्रक्रिया

UPI Failed Transaction Compensation
टेक्नोलॉजी

Realme P4 Power 5G: भारत का पहला 10,001mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन लॉन्च, जानें कीमत और खासियत

Realme P4 Power 5G Launch
टेक्नोलॉजी

Redmi Note 15 Pro Series लॉन्च: दमदार फीचर्स के बीच डिजाइन ने किया निराश? जानें इस नई सीरीज की खूबियां और कमियां

Redmi Note 15 Pro Series Launch India
टेक्नोलॉजी

एयरटेल ग्राहकों को रिचार्ज के साथ मिलेगा 4000 रुपये तक का फ्री सब्सक्रिप्शन, ये रही पूरी डिटेल

Airtel Adobe Express Premium
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.