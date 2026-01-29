Redmi Note 15 Pro Series लॉन्च: दमदार फीचर्स के बीच डिजाइन ने किया निराश? जानें इस नई सीरीज की खूबियां और कमियां

Redmi Note 15 Pro Series Price: शाओमी (Xiaomi) ने आखिरकार भारत में अपनी चर्चित नोट सीरीज का विस्तार करते हुए Redmi Note 15 Pro 5G और Redmi Note 15 Pro+ 5G को लॉन्च कर दिया है। 200 मेगापिक्सल कैमरे और लंबी बैटरी लाइफ के वादे के साथ आए ये फोन तकनीकी रूप से काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, हालांकि डिजाइन और सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है।