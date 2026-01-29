29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Redmi Note 15 Pro Series लॉन्च: दमदार फीचर्स के बीच डिजाइन ने किया निराश? जानें इस नई सीरीज की खूबियां और कमियां

Redmi Note 15 Pro Series Price: भारत में Redmi Note 15 Pro सीरीज लॉन्च हो गई है। 200MP कैमरा और 6 साल चलने वाली बैटरी वाले इस फोन में क्या है खास और कहां रह गई कमी? जानें कीमत, फीचर्स और पूरी डिटेल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 29, 2026

Redmi Note 15 Pro Series Launch India

Redmi Note 15 Pro Series Launch India (Image: Redmi)

Redmi Note 15 Pro Series Price: शाओमी (Xiaomi) ने आखिरकार भारत में अपनी चर्चित नोट सीरीज का विस्तार करते हुए Redmi Note 15 Pro 5G और Redmi Note 15 Pro+ 5G को लॉन्च कर दिया है। 200 मेगापिक्सल कैमरे और लंबी बैटरी लाइफ के वादे के साथ आए ये फोन तकनीकी रूप से काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, हालांकि डिजाइन और सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है।

Redmi Note 15 Pro Series Price in India: कीमत और ऑफर्स

Redmi Note 15 Pro 5G Price: इसकी शुरुआती कीमत 26,999 रुपये (8+128GB) है।

Redmi Note 15 Pro+ 5G Price: यह मॉडल 34,999 रुपये (8+256GB) से शुरू होकर 40,999 रुपये (12+512GB) तक जाता है।

बैंक ऑफर: HDFC और SBI कार्ड से खरीदारी पर 3,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट उपलब्ध है। इसकी बिक्री 4 फरवरी से शुरू होगी।

Redmi Note 15 Pro Series Specs: खूबियां (क्या है अच्छा?)

पावरफुल कैमरा: दोनों फोन में 200MP का मुख्य बैक कैमरा (OIS सपोर्ट के साथ) दिया गया है, जो हाई-रेजोल्यूशन फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन है।

टिकाऊ बैटरी: शाओमी ने बैटरी लाइफ को लेकर बड़ा दावा किया है। कंपनी के मुताबिक ये बैटरियां 6 साल तक चलेंगी। प्रो मॉडल में 6580mAh और प्रो प्लस में 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है।

डिस्प्ले: 6.83 इंच का क्रिस्टलरेस एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें 3,200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। सुरक्षा के लिए कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है।

मजबूती: ये फोन IP66/68/69/69K रेटिंग के साथ आते हैं, जो इन्हें पानी और धूल से सुरक्षा देते हैं।

कमियां (क्या है एवरेज?)

डिजाइन: फोन की बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन WOW फैक्टर की कमी खलती है। वीवो और ओप्पो जैसी कंपनियों के मुकाबले रेडमी का डिजाइन साधारण नजर आ रहा है।

सॉफ्टवेयर: एंड्रॉयड 15 ओएस पर आधारित हाइपर ओएस (HyperOS) को इस सीरीज का एक औसत फीचर माना जा रहा है।

चार्जिंग स्पीड: बड़ी बैटरी के बावजूद केवल 45 वॉट की चार्जिंग दी गई है, जो इस सेगमेंट के अन्य प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले थोड़ी धीमी लग सकती है।

Redmi Note 15 Pro Series India: प्रोसेसर और स्पेसिफिकेशन

Pro+ मॉडल: स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट से लैस है।

Pro मॉडल: मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर पर चलता है।

REDMI Note 15 Pro 5G: स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स (टेबल)

फीचरडिटेल
डिस्प्ले6.83 इंच क्रिस्टलरेस AMOLED डिस्प्ले, 3,200 निट्स पीक ब्राइटनेस, ट्रिपल TUV सर्टिफिकेशन
प्रोसेसरमीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा
रैम / स्टोरेज8GB रैम, 128GB/256GB स्टोरेज
ऑपरेटिंग सिस्टमएंड्रॉयड 15 पर आधारित HyperOS
रियर कैमरा200MP मेन कैमरा (OIS सपोर्ट), 8MP अल्ट्रा-वाइड
फ्रंट कैमरा20MP सेल्फी कैमरा
बैटरी6580mAh, 6 साल की बैटरी लाइफ का दावा
चार्जिंग45W फास्ट चार्जिंग
अन्य फीचर्सIP66 / IP68 / IP69 / IP69K रेटिंग्स

REDMI Note 15 Pro+ 5G: स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स (टेबल)

फीचरडिटेल
डिस्प्ले6.83 इंच क्रिस्टलरेस AMOLED डिस्प्ले, 3,200 निट्स पीक ब्राइटनेस, ट्रिपल TUV सर्टिफिकेशन
प्रोसेसरस्नैपड्रैगन 7s Gen 4
रैम / स्टोरेज8GB / 12GB रैम, 256GB / 512GB स्टोरेज
ऑपरेटिंग सिस्टमएंड्रॉयड 15 पर आधारित HyperOS
रियर कैमरा200MP मेन कैमरा (OIS सपोर्ट), 8MP अल्ट्रा-वाइड
फ्रंट कैमरा32MP सेल्फी कैमरा
बैटरी6500mAh, 6 साल की बैटरी लाइफ का दावा
चार्जिंग45W फास्ट चार्जिंग
अन्य फीचर्सIP66 / IP68 / IP69 / IP69K रेटिंग्स

ये भी पढ़ें

विमान हादसों के बाद क्यों खोजा जाता है ब्लैक बॉक्स? कैसे खुलती है जांच की परतें
टेक्नोलॉजी
Black Box of Plane, ajit pawar news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

29 Jan 2026 01:16 pm

Hindi News / Technology / Redmi Note 15 Pro Series लॉन्च: दमदार फीचर्स के बीच डिजाइन ने किया निराश? जानें इस नई सीरीज की खूबियां और कमियां
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Realme P4 Power 5G: भारत का पहला 10,001mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन लॉन्च, जानें कीमत और खासियत

Realme P4 Power 5G Launch
टेक्नोलॉजी

एयरटेल ग्राहकों को रिचार्ज के साथ मिलेगा 4000 रुपये तक का फ्री सब्सक्रिप्शन, ये रही पूरी डिटेल

Airtel Adobe Express Premium
टेक्नोलॉजी

अब बोलने से एडिट हो जाएगी आपकी फोटो, Google Photos में आया नया AI फीचर, ऐसे करें इस्तेमाल

Google Photos AI Editing
टेक्नोलॉजी

Android 16 Theft Protection: चोरी की पहचान होते ही खुद लॉक हो जाएगा फोन, Android 16 में आए नए फीचर्स

Android 16 Theft Protection
टेक्नोलॉजी

विमान हादसों के बाद क्यों खोजा जाता है ब्लैक बॉक्स? कैसे खुलती है जांच की परतें

Black Box of Plane, ajit pawar news
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.