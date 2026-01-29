Redmi Note 15 Pro Series लॉन्च: दमदार फीचर्स के बीच डिजाइन ने किया निराश? जानें इस नई सीरीज की खूबियां और कमियां

Redmi Note 15 Pro Series Launch India (Image: Redmi)
Redmi Note 15 Pro Series Price: शाओमी (Xiaomi) ने आखिरकार भारत में अपनी चर्चित नोट सीरीज का विस्तार करते हुए Redmi Note 15 Pro 5G और Redmi Note 15 Pro+ 5G को लॉन्च कर दिया है। 200 मेगापिक्सल कैमरे और लंबी बैटरी लाइफ के वादे के साथ आए ये फोन तकनीकी रूप से काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, हालांकि डिजाइन और सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है।
Redmi Note 15 Pro 5G Price: इसकी शुरुआती कीमत 26,999 रुपये (8+128GB) है।
Redmi Note 15 Pro+ 5G Price: यह मॉडल 34,999 रुपये (8+256GB) से शुरू होकर 40,999 रुपये (12+512GB) तक जाता है।
बैंक ऑफर: HDFC और SBI कार्ड से खरीदारी पर 3,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट उपलब्ध है। इसकी बिक्री 4 फरवरी से शुरू होगी।
पावरफुल कैमरा: दोनों फोन में 200MP का मुख्य बैक कैमरा (OIS सपोर्ट के साथ) दिया गया है, जो हाई-रेजोल्यूशन फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन है।
टिकाऊ बैटरी: शाओमी ने बैटरी लाइफ को लेकर बड़ा दावा किया है। कंपनी के मुताबिक ये बैटरियां 6 साल तक चलेंगी। प्रो मॉडल में 6580mAh और प्रो प्लस में 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है।
डिस्प्ले: 6.83 इंच का क्रिस्टलरेस एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें 3,200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। सुरक्षा के लिए कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है।
मजबूती: ये फोन IP66/68/69/69K रेटिंग के साथ आते हैं, जो इन्हें पानी और धूल से सुरक्षा देते हैं।
डिजाइन: फोन की बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन WOW फैक्टर की कमी खलती है। वीवो और ओप्पो जैसी कंपनियों के मुकाबले रेडमी का डिजाइन साधारण नजर आ रहा है।
सॉफ्टवेयर: एंड्रॉयड 15 ओएस पर आधारित हाइपर ओएस (HyperOS) को इस सीरीज का एक औसत फीचर माना जा रहा है।
चार्जिंग स्पीड: बड़ी बैटरी के बावजूद केवल 45 वॉट की चार्जिंग दी गई है, जो इस सेगमेंट के अन्य प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले थोड़ी धीमी लग सकती है।
Pro+ मॉडल: स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट से लैस है।
Pro मॉडल: मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर पर चलता है।
|फीचर
|डिटेल
|डिस्प्ले
|6.83 इंच क्रिस्टलरेस AMOLED डिस्प्ले, 3,200 निट्स पीक ब्राइटनेस, ट्रिपल TUV सर्टिफिकेशन
|प्रोसेसर
|मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा
|रैम / स्टोरेज
|8GB रैम, 128GB/256GB स्टोरेज
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|एंड्रॉयड 15 पर आधारित HyperOS
|रियर कैमरा
|200MP मेन कैमरा (OIS सपोर्ट), 8MP अल्ट्रा-वाइड
|फ्रंट कैमरा
|20MP सेल्फी कैमरा
|बैटरी
|6580mAh, 6 साल की बैटरी लाइफ का दावा
|चार्जिंग
|45W फास्ट चार्जिंग
|अन्य फीचर्स
|IP66 / IP68 / IP69 / IP69K रेटिंग्स
|फीचर
|डिटेल
|डिस्प्ले
|6.83 इंच क्रिस्टलरेस AMOLED डिस्प्ले, 3,200 निट्स पीक ब्राइटनेस, ट्रिपल TUV सर्टिफिकेशन
|प्रोसेसर
|स्नैपड्रैगन 7s Gen 4
|रैम / स्टोरेज
|8GB / 12GB रैम, 256GB / 512GB स्टोरेज
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|एंड्रॉयड 15 पर आधारित HyperOS
|रियर कैमरा
|200MP मेन कैमरा (OIS सपोर्ट), 8MP अल्ट्रा-वाइड
|फ्रंट कैमरा
|32MP सेल्फी कैमरा
|बैटरी
|6500mAh, 6 साल की बैटरी लाइफ का दावा
|चार्जिंग
|45W फास्ट चार्जिंग
|अन्य फीचर्स
|IP66 / IP68 / IP69 / IP69K रेटिंग्स
