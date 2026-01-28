28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Android 16 Theft Protection: चोरी की पहचान होते ही खुद लॉक हो जाएगा फोन, Android 16 में आए नए फीचर्स

Android 16 Theft Protection: एंड्राइड 16 में गूगल ने थेफ्ट प्रोटेक्शन फीचर्स को और मजबूत किया है। चोरी की पहचान होते ही फोन खुद लॉक होगा, जिससे डेटा और बैंकिंग ऐप्स सुरक्षित रहेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 28, 2026

Android 16 Theft Protection

Android 16 Theft Protection (Image: ChatGPT)

Android 16 Theft Protection: स्मार्टफोन चोरी के बढ़ते मामलों के बीच Google ने Android यूजर्स को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने Android 16 में अपने Theft Protection फीचर्स को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। नए अपडेट के बाद अगर फोन चोरी होता है या छीने जाने जैसी हरकत होती है, तो डिवाइस खुद ही लॉक हो जाएगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि चोर आपके फोन का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और आपका पर्सनल डेटा सुरक्षित रहेगा।

Google का कहना है कि ये नए फीचर्स फोन को चोरी से पहले, चोरी के दौरान और चोरी के बाद तीनों स्थितियों में सुरक्षा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये अपडेट्स धीरे-धीरे यूजर्स तक रोलआउट किए जा रहे हैं।

Android 16 में क्या-क्या बदला है?

Google के मुताबिक, Android 16 में मौजूद Theft Protection फीचर्स अब ज्यादा एडवांस हो गए हैं। इनमें ऑथेंटिकेशन कंट्रोल, गलत कोशिशों पर लॉकआउट और बेहतर डिवाइस रिकवरी जैसे अहम सुधार किए गए हैं। खास बात यह है कि इन फीचर्स को इस तरह तैयार किया गया है कि आम यूजर्स को परेशानी न हो, लेकिन चोरों के लिए फोन इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल हो जाए।

Theft Detection Lock कैसे करेगा काम?

Android 16 का Theft Detection Lock फीचर ऑन-डिवाइस AI की मदद से काम करता है। अगर सिस्टम को यह महसूस होता है कि फोन अचानक छीना गया है या कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है, तो यह तुरंत डिवाइस को लॉक कर देता है। इससे चोर को फोन अनलॉक करने या डेटा तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलेगा।

Remote Lock से कहीं से भी फोन होगा कंट्रोल में

अगर फोन चोरी हो जाता है, तो यूजर Remote Lock फीचर की मदद से किसी भी वेब एक्सेस वाले डिवाइस से अपना फोन लॉक कर सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए पहले से कोई जटिल सेटअप जरूरी नहीं होगा। Google ने इसमें एक अतिरिक्त सिक्योरिटी चैलेंज भी जोड़ा है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इस फीचर का गलत इस्तेमाल न कर सके।

PIN और पासवर्ड तोड़ना हुआ और मुश्किल

Android 16 में Failed Authentication Lock फीचर को और सख्त किया गया है। बार-बार गलत PIN, पैटर्न या पासवर्ड डालने पर फोन खुद को लंबे समय के लिए लॉक कर लेगा। हालांकि, यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक जैसी बार-बार की गई गलत एंट्री को गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा, ताकि गलती से फोन लॉक न हो जाए।

Identity Check से बैंकिंग ऐप्स भी ज्यादा सुरक्षित

Google ने Identity Check फीचर को भी मजबूत किया है। इसके तहत अगर कोई यूजर ट्रस्टेड लोकेशन से बाहर जाकर फोन की सिक्योरिटी से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव करता है, तो उसे फिंगरप्रिंट या फेस लॉक जैसी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देनी होगी। इससे बैंकिंग ऐप्स, पासवर्ड मैनेजर और अन्य संवेदनशील ऐप्स की सुरक्षा और बढ़ जाएगी।

किसे मिलेगा ये अपडेट?

Google के अनुसार, ये नए Theft Protection फीचर्स Android 16 और उससे ऊपर के वर्जन वाले डिवाइस पर उपलब्ध होंगे। कुछ देशों में नए Android फोन में ये फीचर्स डिफॉल्ट रूप से ऑन भी रहेंगे।

क्यों खास है यह अपडेट?

आज के समय में स्मार्टफोन में बैंकिंग, UPI, निजी फोटो और जरूरी दस्तावेज होते हैं। ऐसे में फोन चोरी होना सिर्फ डिवाइस का नुकसान नहीं, बल्कि डेटा का भी बड़ा खतरा है। Android 16 के ये नए फीचर्स यूजर्स को यही भरोसा देते हैं कि फोन चला भी जाए, तो डेटा सुरक्षित रहेगा।

ये भी पढ़ें

Aadhaar App Update: आधार ऐप में बड़ा बदलाव, नए फीचर्स के साथ बदला लुक और इस्तेमाल का तरीका
टेक्नोलॉजी
Aadhaar App Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

28 Jan 2026 03:59 pm

Hindi News / Technology / Android 16 Theft Protection: चोरी की पहचान होते ही खुद लॉक हो जाएगा फोन, Android 16 में आए नए फीचर्स

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

अब बोलने से एडिट हो जाएगी आपकी फोटो, Google Photos में आया नया AI फीचर, ऐसे करें इस्तेमाल

Google Photos AI Editing
टेक्नोलॉजी

विमान हादसों के बाद क्यों खोजा जाता है ब्लैक बॉक्स? कैसे खुलती है जांच की परतें

Black Box of Plane, ajit pawar news
टेक्नोलॉजी

Aadhaar App Update: आधार ऐप में बड़ा बदलाव, नए फीचर्स के साथ बदला लुक और इस्तेमाल का तरीका

Aadhaar App Update
टेक्नोलॉजी

WhatsApp का सुरक्षा कवच: अब कोई नहीं चुरा पाएगा आपका डेटा, बस एक क्लिक में ऑन करें ये सेटिंग

WhatsApp Strict Account Settings Features
टेक्नोलॉजी

BSNL vs Jio vs Airtel: कौन दे रहा है सबसे सस्ता सालाना रिचार्ज? यहां देखें कीमतों और डेटा की तुलना

BSNL vs Jio vs Airtel Annual Recharge Plan
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.