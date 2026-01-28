Android 16 Theft Protection: चोरी की पहचान होते ही खुद लॉक हो जाएगा फोन, Android 16 में आए नए फीचर्स

Android 16 Theft Protection: स्मार्टफोन चोरी के बढ़ते मामलों के बीच Google ने Android यूजर्स को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने Android 16 में अपने Theft Protection फीचर्स को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। नए अपडेट के बाद अगर फोन चोरी होता है या छीने जाने जैसी हरकत होती है, तो डिवाइस खुद ही लॉक हो जाएगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि चोर आपके फोन का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और आपका पर्सनल डेटा सुरक्षित रहेगा।