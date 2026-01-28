Android 16 Theft Protection: चोरी की पहचान होते ही खुद लॉक हो जाएगा फोन, Android 16 में आए नए फीचर्स

Android 16 Theft Protection (Image: ChatGPT)
Android 16 Theft Protection: स्मार्टफोन चोरी के बढ़ते मामलों के बीच Google ने Android यूजर्स को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने Android 16 में अपने Theft Protection फीचर्स को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। नए अपडेट के बाद अगर फोन चोरी होता है या छीने जाने जैसी हरकत होती है, तो डिवाइस खुद ही लॉक हो जाएगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि चोर आपके फोन का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और आपका पर्सनल डेटा सुरक्षित रहेगा।
Google का कहना है कि ये नए फीचर्स फोन को चोरी से पहले, चोरी के दौरान और चोरी के बाद तीनों स्थितियों में सुरक्षा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये अपडेट्स धीरे-धीरे यूजर्स तक रोलआउट किए जा रहे हैं।
Google के मुताबिक, Android 16 में मौजूद Theft Protection फीचर्स अब ज्यादा एडवांस हो गए हैं। इनमें ऑथेंटिकेशन कंट्रोल, गलत कोशिशों पर लॉकआउट और बेहतर डिवाइस रिकवरी जैसे अहम सुधार किए गए हैं। खास बात यह है कि इन फीचर्स को इस तरह तैयार किया गया है कि आम यूजर्स को परेशानी न हो, लेकिन चोरों के लिए फोन इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल हो जाए।
Android 16 का Theft Detection Lock फीचर ऑन-डिवाइस AI की मदद से काम करता है। अगर सिस्टम को यह महसूस होता है कि फोन अचानक छीना गया है या कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है, तो यह तुरंत डिवाइस को लॉक कर देता है। इससे चोर को फोन अनलॉक करने या डेटा तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलेगा।
अगर फोन चोरी हो जाता है, तो यूजर Remote Lock फीचर की मदद से किसी भी वेब एक्सेस वाले डिवाइस से अपना फोन लॉक कर सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए पहले से कोई जटिल सेटअप जरूरी नहीं होगा। Google ने इसमें एक अतिरिक्त सिक्योरिटी चैलेंज भी जोड़ा है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इस फीचर का गलत इस्तेमाल न कर सके।
Android 16 में Failed Authentication Lock फीचर को और सख्त किया गया है। बार-बार गलत PIN, पैटर्न या पासवर्ड डालने पर फोन खुद को लंबे समय के लिए लॉक कर लेगा। हालांकि, यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक जैसी बार-बार की गई गलत एंट्री को गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा, ताकि गलती से फोन लॉक न हो जाए।
Google ने Identity Check फीचर को भी मजबूत किया है। इसके तहत अगर कोई यूजर ट्रस्टेड लोकेशन से बाहर जाकर फोन की सिक्योरिटी से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव करता है, तो उसे फिंगरप्रिंट या फेस लॉक जैसी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देनी होगी। इससे बैंकिंग ऐप्स, पासवर्ड मैनेजर और अन्य संवेदनशील ऐप्स की सुरक्षा और बढ़ जाएगी।
Google के अनुसार, ये नए Theft Protection फीचर्स Android 16 और उससे ऊपर के वर्जन वाले डिवाइस पर उपलब्ध होंगे। कुछ देशों में नए Android फोन में ये फीचर्स डिफॉल्ट रूप से ऑन भी रहेंगे।
आज के समय में स्मार्टफोन में बैंकिंग, UPI, निजी फोटो और जरूरी दस्तावेज होते हैं। ऐसे में फोन चोरी होना सिर्फ डिवाइस का नुकसान नहीं, बल्कि डेटा का भी बड़ा खतरा है। Android 16 के ये नए फीचर्स यूजर्स को यही भरोसा देते हैं कि फोन चला भी जाए, तो डेटा सुरक्षित रहेगा।
