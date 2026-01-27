भारत में इस दिन लॉन्च होगा iQOO 15R स्मार्टफोन: कंपनी ने किया कंफर्म, जानें क्या कुछ होगा खास?

iQOO इंडिया के CEO निपुन मार्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए एक टीज़र के जरिए बताया है कि iQOO 15R भारत में 24 फरवरी 2026 को लॉन्च होगा। इसके साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर फोन की एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव हो गई है, जिससे संकेत मिलते हैं कि यह स्मार्टफोन Amazon पर उपलब्ध कराया जा सकता है।