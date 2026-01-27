भारत में इस दिन लॉन्च होगा iQOO 15R स्मार्टफोन: कंपनी ने किया कंफर्म, जानें क्या कुछ होगा खास?

iQOO 15R India Launch Date (Image: iQOO )
iQOO 15R India Launch Date: स्मार्टफोन ब्रांड iQOO भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन iQOO 15R लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसकी भारत लॉन्च डेट की पुष्टि कर दी है।
iQOO इंडिया के CEO निपुन मार्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए एक टीज़र के जरिए बताया है कि iQOO 15R भारत में 24 फरवरी 2026 को लॉन्च होगा। इसके साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर फोन की एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव हो गई है, जिससे संकेत मिलते हैं कि यह स्मार्टफोन Amazon पर उपलब्ध कराया जा सकता है।
टीजर और लीक रिपोर्ट्स के आधार पर iQOO 15R में कई प्रीमियम फीचर्स दिए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि, कंपनी ने अभी इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
बैटरी: रिपोर्ट्स के अनुसार, iQOO 15R में 7600mAh की बैटरी दी जा सकती है। चार्जिंग स्पीड को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है, हालांकि इसकी क्षमता अभी कन्फर्म नहीं है।
डिस्प्ले: फोन में 6.59-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर सकता है।
प्रोसेसर: लीक्स में फ्लैगशिप-लेवल प्रोसेसर दिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि, चिपसेट के नाम को लेकर कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
कैमरा: कैमरा सेक्शन में हाई-रेजोल्यूशन प्राइमरी सेंसर दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा, फ्रंट में 32MP सेल्फी कैमरा मिल सकता है।
डिजाइन के मामले में iQOO 15R को कंपनी के प्रीमियम मॉडल से प्रेरित बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में फोन के IP68 रेटिंग के साथ आने की बात कही गई है, जिससे यह पानी और धूल से सुरक्षित रह सकता है। IP69 रेटिंग को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है।
मल्टीटास्किंग को ध्यान में रखते हुए फोन में 16GB तक LPDDR5x RAM और हाई-स्पीड स्टोरेज का विकल्प दिए जाने की उम्मीद है। स्टोरेज की अधिकतम क्षमता को लेकर कंपनी ने अभी कोई जानकारी साझा नहीं की है।
कंपनी ने अभी iQOO 15R की कीमत का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के अनुमान के अनुसार, इसकी कीमत 45,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच हो सकती है। इस रेंज में यह फोन मिड-प्रीमियम सेगमेंट में उपलब्ध अन्य स्मार्टफोन्स से मुकाबला कर सकता है।
नोट: यहां दी गई जानकारी टीजर, लीक्स और रिपोर्ट्स पर आधारित है। iQOO 15R के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और कीमत से जुड़ी पूरी जानकारी लॉन्च के समय ही स्पष्ट होगी।
