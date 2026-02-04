Airtel ने चुपचाप अपडेट किए प्रीपेड प्लान, अब मिलेगा अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा

Airtel Unlimited 4G Data Plans (Image: ChatGPT)
Airtel Unlimited 4G Data Plans: भारती एयरटेल ने अपने कुछ प्रीपेड प्लान्स में बिना किसी औपचारिक घोषणा के बदलाव किया है। कंपनी ने 399 रुपये और 449 रुपये के चुनिंदा प्रीपेड प्लान्स में अब अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा का बेनिफिट देना शुरू कर दिया है। हालांकि, यह अनलिमिटेड डेटा पूरी तरह फ्री नहीं है, बल्कि इसमें 300GB प्रति 30 दिन की कमर्शियल लिमिट तय की गई है।
Airtel ने नए प्लान लॉन्च नहीं किए हैं, बल्कि मौजूदा प्लान्स के डेटा बेनिफिट्स को अपडेट किया है। फिलहाल यह सुविधा केवल इन्हीं दो प्रीपेड प्लान्स तक सीमित है और ये प्लान भारत के अधिकांश सर्किल्स में उपलब्ध हैं।
Airtel का 399 रुपये वाला प्रीपेड प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ आता है। इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, प्रतिदिन 100 SMS और अनलिमिटेड 4G/5G डेटा मिलता है। यहां अनलिमिटेड डेटा का मतलब 30 दिनों में अधिकतम 300GB डेटा उपयोग से है।
इस प्लान के साथ Airtel कुछ अतिरिक्त बेनिफिट्स भी देता है, जिनमें एक साल का Adobe Express Premium, Airtel Xstream Play का फ्री एक्सेस और फ्री हेलोट्यून्स शामिल हैं।
449 रुपये वाला प्रीपेड प्लान भी 28 दिनों की वैधता के साथ आता है। इसमें भी अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, 100 SMS प्रतिदिन और 300GB तक अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा दिया जा रहा है। इसके अलावा, इस प्लान में कई डिजिटल सब्सक्रिप्शन भी शामिल हैं।
यूजर्स को Google One का 30GB क्लाउड स्टोरेज, JioHotstar Mobile का 28 दिनों का एक्सेस, Airtel Xstream Play के तहत SonyLIV सहित 20 OTT ऐप्स, छह महीने के लिए Apple Music और फ्री हेलोट्यून्स का लाभ मिलता है।
अनलिमिटेड डेटा के मामले में Airtel की यह पेशकश सीधे तौर पर Vodafone Idea से मुकाबला करती है। Vodafone Idea के अनलिमिटेड 4G/5G प्लान्स में 300GB डेटा की सीमा 28 दिनों के लिए तय है, जबकि Airtel में यही डेटा लिमिट 30 दिनों के लिए लागू की गई है।
ये दोनों प्रीपेड प्लान ऐसे यूजर्स के लिए उपयोगी हैं, जिनकी डेटा खपत ज्यादा है और जो शॉर्ट-टर्म वैधता वाले प्लान पसंद करते हैं। हालांकि, लंबी वैधता चाहने वाले ग्राहकों के लिए ये प्लान ज्यादा उपयुक्त नहीं माने जा सकते।
नोट: Airtel ने इन बदलावों को लेकर कोई अलग से आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी नहीं की है। प्लान बेनिफिट्स सर्किल और नेटवर्क उपलब्धता के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं।
