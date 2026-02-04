Airtel ने चुपचाप अपडेट किए प्रीपेड प्लान, अब मिलेगा अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा

Airtel Unlimited 4G Data Plans: भारती एयरटेल ने अपने कुछ प्रीपेड प्लान्स में बिना किसी औपचारिक घोषणा के बदलाव किया है। कंपनी ने 399 रुपये और 449 रुपये के चुनिंदा प्रीपेड प्लान्स में अब अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा का बेनिफिट देना शुरू कर दिया है। हालांकि, यह अनलिमिटेड डेटा पूरी तरह फ्री नहीं है, बल्कि इसमें 300GB प्रति 30 दिन की कमर्शियल लिमिट तय की गई है।