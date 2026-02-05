फोन रिपेयर के दौरान लीक हो सकती हैं प्राइवेट फोटो और चैट्स, सुरक्षित रहने के लिए याद रखें ये 3 बातें

कई थर्ड-पार्टी सर्विस सेंटर फोन रिपेयर के नाम पर यूजर्स से फोन का पासवर्ड या पिन मांग लेते हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि रिपेयर के बाद फोन टेस्ट करना जरूरी है या लॉक्ड फोन में काम नहीं हो पाएगा। पासवर्ड मिलते ही रिपेयर करने वाले व्यक्ति को फोन का पूरा एक्सेस मिल जाता है, जिससे वह फोटो, चैट्स, ईमेल और ऐप्स तक देख सकता है या कॉपी कर सकता है।