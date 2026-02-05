5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

टेक्नोलॉजी

फोन रिपेयर के दौरान लीक हो सकती हैं प्राइवेट फोटो और चैट्स, सुरक्षित रहने के लिए याद रखें ये 3 बातें

Phone Repair Data Theft: फोन रिपेयर के दौरान आपकी प्राइवेट फोटो, चैट और पर्सनल डेटा लीक हो सकता है। जानिए डेटा चोरी से बचने के लिए रिपेयर मोड, गेस्ट मोड और बैकअप जैसे 3 जरूरी उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Feb 05, 2026

Phone Repair Data Theft

Phone Repair Data Theft (Image: ChatGPT)

Phone Repair Data Theft: आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि हमारी निजी जिंदगी से जुड़ी हर जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड बन चुका है। फोन में निजी तस्वीरें, चैट्स, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट और बैंकिंग ऐप्स तक मौजूद होते हैं। ऐसे में अगर फोन रिपेयर के दौरान थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए, तो यह निजी डेटा लीक होने का खतरा पैदा कर सकती है।

बीते कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां फोन रिपेयर के बाद लोगों की निजी तस्वीरें, वीडियो या अन्य संवेदनशील जानकारी इंटरनेट पर लीक हो गई या फिर यूजर्स को ब्लैकमेलिंग कॉल्स का सामना करना पड़ा। खासतौर पर यह जोखिम तब बढ़ जाता है, जब फोन किसी थर्ड-पार्टी या गैर-अधिकृत सर्विस सेंटर में रिपेयर के लिए दिया जाता है।

रिपेयर के दौरान डेटा कैसे लीक होता है?

कई थर्ड-पार्टी सर्विस सेंटर फोन रिपेयर के नाम पर यूजर्स से फोन का पासवर्ड या पिन मांग लेते हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि रिपेयर के बाद फोन टेस्ट करना जरूरी है या लॉक्ड फोन में काम नहीं हो पाएगा। पासवर्ड मिलते ही रिपेयर करने वाले व्यक्ति को फोन का पूरा एक्सेस मिल जाता है, जिससे वह फोटो, चैट्स, ईमेल और ऐप्स तक देख सकता है या कॉपी कर सकता है।

अक्सर फोन वापस मिलने के तुरंत बाद कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आती, लेकिन कुछ घंटों या दिनों के भीतर अनजान कॉल, मैसेज या धमकियां मिलने लगती हैं। कई मामलों में डेटा पहले ही लीक हो चुका होता है।

सुरक्षित रहने के लिए याद रखें ये 3 जरूरी बातें

1. रिपेयर मोड या मेंटेनेंस मोड का इस्तेमाल करें

    कई नए स्मार्टफोन्स में Repair Mode या Maintenance Mode का विकल्प मिलता है। इसे ऑन करने पर फोन में एक अलग, खाली प्रोफाइल बन जाती है। इससे रिपेयर करने वाला व्यक्ति फोन के हार्डवेयर और बेसिक फंक्शन को टेस्ट कर सकता है, लेकिन आपकी निजी फाइलें, फोटो, ऐप्स और अकाउंट पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। रिपेयर पूरा होने के बाद इस मोड से बाहर आने के लिए सिर्फ आपका पासवर्ड चाहिए होता है।

    2. गेस्ट मोड को बनाएं सुरक्षा ढाल

      अगर आपके फोन में रिपेयर मोड उपलब्ध नहीं है, तो Guest Mode एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस मोड में फोन एक सीमित एक्सेस प्रोफाइल पर चला जाता है, जिसमें आपकी निजी जानकारी दिखाई नहीं देती। रिपेयर के बाद गेस्ट मोड बंद करने पर फोन दोबारा आपकी मुख्य प्रोफाइल में लौट आता है।

      3. आखिरी विकल्प: बैकअप लेकर फैक्ट्री रीसेट

        अगर फोन में न रिपेयर मोड है और न ही गेस्ट मोड, तो सबसे सुरक्षित तरीका है पूरा डेटा बैकअप लेकर फोन को फैक्ट्री रीसेट करना। रिपेयर के बाद आप अपने अकाउंट में दोबारा लॉग इन करके बैकअप से डेटा वापस रिस्टोर कर सकते हैं। यह तरीका थोड़ा समय जरूर लेता है, लेकिन डेटा सुरक्षा के लिहाज से सबसे भरोसेमंद माना जाता है।

        क्या पासवर्ड देना जरूरी है?

        यूजर्स को यह समझना जरूरी है कि किसी भी सर्विस सेंटर को आपके फोन का पासवर्ड मांगने की जरूरत नहीं होती। फोन टेस्ट करने के लिए उपलब्ध फीचर्स और मोड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई सर्विस सेंटर पासवर्ड देने पर जोर देता है, तो यह एक चेतावनी संकेत हो सकता है।

        फोन रिपेयर कराने की जरूरत किसी को भी पड़ सकती है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपकी निजी जानकारी को बड़े नुकसान से बचा सकती है। रिपेयर मोड, गेस्ट मोड या फैक्ट्री रीसेट जैसे विकल्पों का सही इस्तेमाल कर आप अपने फोन और डेटा दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं।

        एलन मस्क ने रचा इतिहास, बने 800 अरब डॉलर नेटवर्थ पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति
        टेक्नोलॉजी
        Elon Musk Net Worth 2026

        संबंधित विषय:

        Tech news

        Published on:

        05 Feb 2026 10:39 am

        Hindi News / Technology / फोन रिपेयर के दौरान लीक हो सकती हैं प्राइवेट फोटो और चैट्स, सुरक्षित रहने के लिए याद रखें ये 3 बातें

