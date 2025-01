Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ भारत में लॉन्च, जानें कीमत से लेकर खासियत तक सब कुछ डिटेल में…

Samsung Galaxy S25: सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी S25 और S25+ को लॉन्च कर दिया है, चलिए जानते हैं इसकी कीमत और खासियत के बारे में…

नई दिल्ली•Jan 23, 2025 / 01:47 am• Rahul Yadav

Samsung Galaxy S25 and S25+ Launched in India: स्मार्टफोन ब्रांड मेकर सैमसंग (Samsung) ने अपने पहले गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में गैलेक्सी S25 और गैलेक्सी S25+ स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्टफोन कस्टम स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी चिपसेट से लैस हैं, जिसमें 12GB RAM है, और ये गैलेक्सी AI फीचर्स का सपोर्ट करते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से काम करते हैं। सैमसंग ने गैलेक्सी S25 और गैलेक्सी S25+ दोनों स्मार्टफोन्स को एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ पेश किया है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। दोनों स्मार्टफोन एंड्रॉयड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं, जिसमें सैमसंग का One UI 7 इंटरफेस है।

Hindi News / Technology / Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ भारत में लॉन्च, जानें कीमत से लेकर खासियत तक सब कुछ डिटेल में…