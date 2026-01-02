Jio और Airtel को टक्कर देने की तैयारी में BSNL, अब पूरे देश में लॉन्च की यह हाई-टेक सर्विस

BSNL नए साल के शुरुआत में यही अपने यूजर्स को खास तोहफा दे दिया है। कंपनी ने पूरे देश में Voice over Wi-Fi (VoWiFi) यानी Wi-Fi Calling सेवा लॉन्च कर दी है। अब कमजोर या बिल्कुल न होने वाले मोबाइल सिग्नल की समस्या से जूझ रहे यूजर्स भी वाई-फाई के जरिए साफ आवाज में कॉल कर सकेंगे। कई जगह सिग्नल की दिक्कत से यूजर्स को बात करने में परेशानी होती थी। अब इस परेशानी से लोगों को निजात मिलने जा रहा है।