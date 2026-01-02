Jio और Airtel को टक्कर देने की तैयारी में BSNL, अब पूरे देश में लॉन्च की यह हाई-टेक सर्विस

BSNL launched Wi-Fi Calling(AI Image-Gemini)
BSNL नए साल के शुरुआत में यही अपने यूजर्स को खास तोहफा दे दिया है। कंपनी ने पूरे देश में Voice over Wi-Fi (VoWiFi) यानी Wi-Fi Calling सेवा लॉन्च कर दी है। अब कमजोर या बिल्कुल न होने वाले मोबाइल सिग्नल की समस्या से जूझ रहे यूजर्स भी वाई-फाई के जरिए साफ आवाज में कॉल कर सकेंगे। कई जगह सिग्नल की दिक्कत से यूजर्स को बात करने में परेशानी होती थी। अब इस परेशानी से लोगों को निजात मिलने जा रहा है।
घर की बेसमेंट, ऑफिस के केबिन या दूरदराज इलाकों में अक्सर मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता। ऐसे में BSNL की यह नई सेवा यूजर्स को अपने घर या ऑफिस के वाई-फाई/ब्रॉडबैंड के जरिए कॉल करने की सुविधा देती है। इस सुविधा के लिए किसी प्रकार की अधिक शुल्क नहीं देना होगा। फोन में पहले से मौजूद सिस्टम की मदद से इसका फायदा उठाया जा सकता है।
यह सुविधा ज्यादातर नए स्मार्टफोन्स में सपोर्टेड है। इसे चालू करने के लिए सबसे पहले फोन की Settings खोलें। उसके बाद SIM / Network Settings पर जाएं। Wi-Fi Calling ऑप्शन पर जाकर उसे ऑन कर लें। जिसके बाद इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।
नेटवर्क के बिना भी कॉलिंग: टावर सिग्नल न होने पर भी वाई-फाई से कॉल संभव
पूरी तरह फ्री: किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं
स्मार्ट स्विचिंग: वाई-फाई से बाहर जाते ही कॉल अपने आप मोबाइल नेटवर्क पर शिफ्ट
नॉर्मल डायलर से काम: अलग ऐप की जरूरत नहीं
