1 जनवरी 2026,

गुरुवार

टेक्नोलॉजी

Rail Ticket Cashback Offer: 14 जनवरी से सस्ता होगा रेल सफर! जनरल टिकट बुकिंग पर रेलवे दे रहा है ‘कैशबैक’ का तोहफा

Rail Ticket Cashback Offer: रेलवे का तोहफा... अब RailOne App से जनरल टिकट बुक करने पर मिलेगी 3% की छूट। 14 जनवरी से शुरू हो रहे इस ऑफर का फायदा कैसे उठाएं? जानिए यहां।

2 min read
भारत

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 01, 2026

Rail Ticket Cashback Offer

Rail Ticket Cashback Offer (Image: Gemini)

Rail Ticket Cashback Offer: अगर आप भी उन लाखों यात्रियों में से हैं जो ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर करते हैं और टिकट खिड़की पर लगने वाली लंबी लाइन से परेशान हैं, तो रेलवे आपके लिए नए साल में एक शानदार तोहफा लेकर आया है। अब लाइन में धक्का-मुक्की खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मोबाइल से टिकट बुक करने पर आपको उल्टे पैसे वापस (Cashback) मिलेंगे।

पूर्व मध्य रेलवे (East Central Railway) ने यात्रियों को डिजिटल टिकट बुकिंग की तरफ आकर्षित करने के लिए एक खास ऑफर का ऐलान किया है।

मकर संक्रांति से शुरू हो रही है बचत

रेलवे का यह नया ऑफर त्योहार के दिन यानी 14 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है। ऑफिसियल एक्स हैंडल पर शेयर किए गए पोस्टर में दी गई जानकारी के मुताबिक, यह छूट पूरे 6 महीने तक चलेगी। यानी आप 14 जनवरी 2026 से लेकर 14 जुलाई 2026 तक हर बार टिकट बुक करने पर पैसे बचा सकते हैं।

किसे और कैसे मिलेगा फायदा?

अब आते हैं सबसे पते की बात पर, आखिर यह छूट आपकी जेब तक पहुंचेगी कैसे? इसके लिए बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, बस इन दो बातों का ध्यान रखना है।

मोबाइल में हो ‘RailOne’ ऐप

सबसे पहले तो आपके स्मार्टफोन में रेलवे का ‘RailOne’ ऐप होना चाहिए। रेलवे का कहना है कि यह ऐप चलाना इतना आसान (User-Friendly) है कि आपको टिकट बुकिंग से जुड़ी सारी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाएंगी।

डिजिटल पेमेंट का कमाल

असली फायदा पेमेंट के तरीके में छिपा है। अगर आप इस ऐप से जनरल टिकट (Unreserved Ticket) बुक करते हैं और पैसा किसी भी ऑनलाइन तरीके से चुकाते हैं, चाहे वो UPI हो, डेबिट/क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो या रेलवे का अपना R-Wallet… तो आपको किराए में सीधा 3% का फायदा होगा।

यहां एक बारीक फर्क समझ लीजिए: रेलवे ने यह साफ कर दिया है कि अगर आप R-Wallet से पेमेंट करते हैं, तो आपको 3% कैशबैक मिलता रहेगा (जैसा पहले मिलता था)। लेकिन, अगर आप बाकी तरीकों (जैसे कार्ड या UPI) से पेमेंट करते हैं, तो यह फायदा आपको डिस्काउंट (छूट) के तौर पर मिलेगा।

सीधा हिसाब-किताब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको कहीं जाना है और काउंटर पर टिकट 100 रुपये का है। वहां आपको पूरे पैसे देने होंगे और भीड़ में धक्के खाने पड़ेंगे वो अलग। वहीं, अगर आप यही टिकट फोन से बुक करते हैं, तो आपके 3 रुपये बच जाएंगे। सुनने में रकम छोटी लग सकती है, लेकिन जो लोग रोज ट्रेन से आते-जाते हैं, उनके लिए यह महीने भर में एक अच्छी बचत बन जाती है।

तो सलाह यही है कि 14 जनवरी का इंतजार मत कीजिए। अगर फोन में ऐप नहीं है, तो अभी डाउनलोड कर लें और R-Wallet रिचार्ज कर लें, ताकि पहले दिन से ही आपका सफर किफायती हो जाए।

