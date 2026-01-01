Rail Ticket Cashback Offer: 14 जनवरी से सस्ता होगा रेल सफर! जनरल टिकट बुकिंग पर रेलवे दे रहा है ‘कैशबैक’ का तोहफा

सीधा हिसाब-किताब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको कहीं जाना है और काउंटर पर टिकट 100 रुपये का है। वहां आपको पूरे पैसे देने होंगे और भीड़ में धक्के खाने पड़ेंगे वो अलग। वहीं, अगर आप यही टिकट फोन से बुक करते हैं, तो आपके 3 रुपये बच जाएंगे। सुनने में रकम छोटी लग सकती है, लेकिन जो लोग रोज ट्रेन से आते-जाते हैं, उनके लिए यह महीने भर में एक अच्छी बचत बन जाती है।