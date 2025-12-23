UTS Ticket Booking Rules: क्या स्क्रीनशॉट दिखाकर कर सकते हैं सफर? जानिये ऐप से जुड़े रेलवे के जरूरी नियम

UTS Ticket Booking Rules: अगर आप भी ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर करते हैं और अक्सर इस बात को लेकर टेंशन में रहते हैं कि मोबाइल वाला टिकट चलेगा या नहीं, तो यह खबर आपकी सारी उलझनें दूर कर देगी। अक्सर देखने में आता है कि टीटीई (TTE) को देखकर यात्री घबरा जाते हैं, भले ही उनके पास मोबाइल में टिकट हो। हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक टीटीई यात्री से मोबाइल टिकट का प्रिंट मांग रहा था। इस पर अब भारतीय रेलवे ने पूरी स्थिति साफ कर दी है।