बच्चों के टिकट पर रेलवे की क्या गाइडलाइन है? समझें किस उम्र पर कितना देना होगा किराया?

Indian Railways Child Ticket Rules: अगर आप बच्चों के साथ ट्रेन से यात्रा करते हैं तो टिकट बुकिंग को लेकर अक्सर मन में कई सवाल उठते है किस उम्र में टिकट लगता है कब आधा किराया देना पड़ता है और कब यात्रा फ्री होती है। रेलवे ने अब इन नियमों को और साफ तरीके से समझाया है, ताकि बुकिंग के समय यात्रियों को कन्फ्यूजन न हो। इसलिए अगर आप भी माता-पिता हैं और जल्द ही ट्रेन से सफर की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके काम की है। चलिए जानते हैं बच्चों के टिकट पर रेलवे की क्या गाइडलाइन है?