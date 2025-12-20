Google पर ’67’ लिखते ही हिलने लगेगी स्क्रीन, हमने ट्राय कर लिया आप भी करके देखिए

67 Trend Meaning: इंटरनेट पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल ट्रेंड आता ही रहता है। कभी घिबली तो कभी नैनो बनाना और न जाने क्या-क्या… इस समय भी कुछ ऐसा ही हाल है। लेकिन क्या आपने आज Google पर कुछ सर्च किया है? अगर नहीं, तो अभी अपना फोन या लैपटॉप उठाइए और सर्च बार में बस दो 6-7 या 67 नंबर टाइप कीजिए। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे, आपकी स्क्रीन अचानक हिलने-डुलने लगेगी।