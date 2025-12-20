20 दिसंबर 2025,

टेक्नोलॉजी

Google पर ’67’ लिखते ही हिलने लगेगी स्क्रीन, हमने ट्राय कर लिया आप भी करके देखिए

67 Trend: गूगल पगला गया है क्या? सर्च बॉक्स में '67' लिखते ही स्क्रीन पर दिख रहा है जादू! मैंने तो ट्राई कर लिया है अब आप भी ट्राई करके देखें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 20, 2025

67 Trend Meaning

67 Trend Meaning (Image: Gemini)

67 Trend Meaning: इंटरनेट पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल ट्रेंड आता ही रहता है। कभी घिबली तो कभी नैनो बनाना और न जाने क्या-क्या… इस समय भी कुछ ऐसा ही हाल है। लेकिन क्या आपने आज Google पर कुछ सर्च किया है? अगर नहीं, तो अभी अपना फोन या लैपटॉप उठाइए और सर्च बार में बस दो 6-7 या 67 नंबर टाइप कीजिए। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे, आपकी स्क्रीन अचानक हिलने-डुलने लगेगी।

अब आप सोच रहे होंगे डिवाइस में कोई दिक्कत आ गई है तो घबराएं नहीं, आपका डिवाइस पूरी तरह से ठीक है। दरअसल, इंटरनेट की दुनिया में चल रहे मीम्स (Memes) की मस्ती में अब गूगल भी शामिल हो गया है। टेक जायंट ने 6-7 मीम से जुड़ा एक मजेदार ईस्टर एगपेश किया है, जिसमें स्क्रीन का हिलना उस हैंड मोशन की नकल है जो इस ट्रेंड के साथ जुड़ा हुआ है।

67 Meme Meaning in Hindi: आखिर क्या है ये 6-7 का माजरा?

दरअसल, इस ट्रेंड की जड़ें 2024 में आए फिलाडेल्फिया के रैपर स्क्रिला (Skrilla) के गाने 'Doot Doot (6 7)' से जुड़ी हैं। इसके अलावा, NBA के फेमस बास्केटबॉल खिलाड़ी LaMelo Ball, जिनकी हाइट 6 फुट 7 इंच है, उनके चलते भी इस ट्रेंड को हवा मिली है।

यह ट्रेंड इतना वायरल हो गया कि लोग अब बास्केटबॉल गेम्स में 67 स्कोर होने पर या छोटी-छोटी रील्स और मीम्स में इसका खूब इस्तेमाल किया जा रहा है।

67 Meme Meaning: इस ट्रेंड के लिए कोई मतलब नहीं, बस मजे के लिए है

मजेदार बात यह है कि इस 6-7 का कोई बहुत गंभीर मतलब नहीं है, और यही इसकी खासियत भी है। Dictionary.com ने तो इसे इस साल का डिफाइनिंग एक्सप्रेशन (Defining expression of the year) तक घोषित कर दिया है।

वे इसे ब्रेनरोट स्लैंग की कैटेगरी में रखते हैं। यानी ऐसे शब्द जो थोड़े बेतुके, अजीब और शरारत भरे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल 'Skibidi' शब्द वायरल हुआ था। नई जनरेशन के लिए यह एक तरह का इनसाइड जोक है, जिसे दो अलग-अलग नंबरों की तरह बोला जाता है, जबकि पुरानी पीढ़ी इसे देखकर बस यह सोचती है कि आजकल की ऑनलाइन भाषा कितनी तेजी से बदल रही है।

IXL लर्निंग के स्टीव जॉनसन कहते हैं कि यह सिर्फ एक मीम नहीं, बल्कि एक एहसास है जिसे लोग चिल्लाकर जाहिर करते हैं। यह साउथ पार्क जैसे शो से लेकर अब गूगल के सर्च पेज तक पहुंच चुका है।

67 Meme Google: आप भी ऐसे करें ट्राई

अगर आप भी इस वायरल मस्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यह बहुत आसान है।

  • अपना Google Chrome या कोई भी ब्राउजर खोलें।
  • Google सर्च में जाएं और 67 टाइप करें।
  • जैसे ही सर्च लोड होगा, आपकी स्क्रीन डांस करने लगेगी।

गूगल ने इस छोटे से फीचर के जरिए साबित कर दिया है कि भले ही वह दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी है, लेकिन इंटरनेट कल्चर के साथ मजे करना उसे भी बखूबी आता है।

Published on:

20 Dec 2025 10:42 am

Hindi News / Technology / Google पर ’67’ लिखते ही हिलने लगेगी स्क्रीन, हमने ट्राय कर लिया आप भी करके देखिए

टेक्नोलॉजी

