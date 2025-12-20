Google पर ’67’ लिखते ही हिलने लगेगी स्क्रीन, हमने ट्राय कर लिया आप भी करके देखिए

67 Trend Meaning (Image: Gemini)
67 Trend Meaning: इंटरनेट पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल ट्रेंड आता ही रहता है। कभी घिबली तो कभी नैनो बनाना और न जाने क्या-क्या… इस समय भी कुछ ऐसा ही हाल है। लेकिन क्या आपने आज Google पर कुछ सर्च किया है? अगर नहीं, तो अभी अपना फोन या लैपटॉप उठाइए और सर्च बार में बस दो 6-7 या 67 नंबर टाइप कीजिए। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे, आपकी स्क्रीन अचानक हिलने-डुलने लगेगी।
अब आप सोच रहे होंगे डिवाइस में कोई दिक्कत आ गई है तो घबराएं नहीं, आपका डिवाइस पूरी तरह से ठीक है। दरअसल, इंटरनेट की दुनिया में चल रहे मीम्स (Memes) की मस्ती में अब गूगल भी शामिल हो गया है। टेक जायंट ने 6-7 मीम से जुड़ा एक मजेदार ईस्टर एगपेश किया है, जिसमें स्क्रीन का हिलना उस हैंड मोशन की नकल है जो इस ट्रेंड के साथ जुड़ा हुआ है।
दरअसल, इस ट्रेंड की जड़ें 2024 में आए फिलाडेल्फिया के रैपर स्क्रिला (Skrilla) के गाने 'Doot Doot (6 7)' से जुड़ी हैं। इसके अलावा, NBA के फेमस बास्केटबॉल खिलाड़ी LaMelo Ball, जिनकी हाइट 6 फुट 7 इंच है, उनके चलते भी इस ट्रेंड को हवा मिली है।
यह ट्रेंड इतना वायरल हो गया कि लोग अब बास्केटबॉल गेम्स में 67 स्कोर होने पर या छोटी-छोटी रील्स और मीम्स में इसका खूब इस्तेमाल किया जा रहा है।
मजेदार बात यह है कि इस 6-7 का कोई बहुत गंभीर मतलब नहीं है, और यही इसकी खासियत भी है। Dictionary.com ने तो इसे इस साल का डिफाइनिंग एक्सप्रेशन (Defining expression of the year) तक घोषित कर दिया है।
वे इसे ब्रेनरोट स्लैंग की कैटेगरी में रखते हैं। यानी ऐसे शब्द जो थोड़े बेतुके, अजीब और शरारत भरे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल 'Skibidi' शब्द वायरल हुआ था। नई जनरेशन के लिए यह एक तरह का इनसाइड जोक है, जिसे दो अलग-अलग नंबरों की तरह बोला जाता है, जबकि पुरानी पीढ़ी इसे देखकर बस यह सोचती है कि आजकल की ऑनलाइन भाषा कितनी तेजी से बदल रही है।
IXL लर्निंग के स्टीव जॉनसन कहते हैं कि यह सिर्फ एक मीम नहीं, बल्कि एक एहसास है जिसे लोग चिल्लाकर जाहिर करते हैं। यह साउथ पार्क जैसे शो से लेकर अब गूगल के सर्च पेज तक पहुंच चुका है।
अगर आप भी इस वायरल मस्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यह बहुत आसान है।
गूगल ने इस छोटे से फीचर के जरिए साबित कर दिया है कि भले ही वह दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी है, लेकिन इंटरनेट कल्चर के साथ मजे करना उसे भी बखूबी आता है।
