Landline Number से WhatsApp कैसे चलाएं? जानिए WhatsApp Number Privacy से जुड़े आसान और सुरक्षित तरीके

डिजिटल दौर में WhatsApp सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मैसेजिंग ऐप है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है WhatsApp पर मोबाइल नंबर को प्राइवेट रखना और अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखना। जब यूजर किसी ग्रुप में जुड़ता है तो उसका नंबर अनजान लोगों को साफ दिखाई देता है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि WhatsApp पर नंबर शेयर किए बिना इसे कैसे इस्तेमाल करें, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत काम आएगी।