हर दिन 50 से ज्यादा लोग हो रहे गुमशुदा, अपने फोन में ऑन रखें ये 3 सेटिंग्स, मुसीबत में आएंगे काम

Emergency Call Phone Settings: साल 2026 की शुरुआत के पहले 15 दिनों में देशभर से 800 लोगों के लापता होने की खबरें सामने आई हैं। इसका औसत हर दिन 50 से ज्यादा गुमशुदगी के मामलों का बनता है। इन मामलों में महिलाओं और बच्चों की संख्या अधिक बताई जा रही है। ऐसे हालात में डिजिटल सुरक्षा और सतर्कता पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है।