मोबाइल सस्ता होने का इंतजार कर रहे हैं? भूल जाइए… AI ने बिगाड़ा खेल, अब जेब ढीली करने को हो जाएं तैयार

इसलिए, एक्सपर्ट्स का सुझाव यही है कि अगर आपको फोन की सख्त जरूरत है, तो बहुत लंबे समय तक कीमतों के गिरने का इंतजार करना घाटे का सौदा हो सकता है। हो सकता है कि आज जो फोन आपके बजट में है, कल वह महंगा हो जाए या फिर उसी कीमत में आपको कम रैम वाला फोन मिले। फैसला आपको अपनी जरूरत और जेब देखकर लेना है, लेकिन बाजार का इशारा साफ है महंगाई की लहर बस आने ही वाली है।