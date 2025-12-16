AI ने पकड़ा 944 करोड़ का खेल: दिल्ली पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक, 10 राज्यों में ऐसे चला ‘ऑपरेशन सायहॉक’

ऑपरेशन सायहॉक की सफलता ने सरकार को एक नई दिशा दी है। अब एक परमानेंट नेशनल एंटी-फ्रॉड फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी है। इसके तहत एक ऐसा सेंटर (Financial Data Fusion Centre) बनेगा जहां बैंक, पुलिस, टेलीकॉम कंपनियां और वॉलेट एप्स (जैसे Paytm/PhonePe) एक साथ मिलकर काम करेंगे। यानी जैसे ही कोई ठगी होगी, रियल टाइम में डेटा शेयर होगा और पैसा ब्लॉक किया जा सकेगा।