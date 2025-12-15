Motorola Edge 70 Launch: पानी और धूल का नहीं होगा असर, मिलिट्री ग्रेड मजबूती के साथ भारत में हुई एंट्री

इस फोन के फीचर्स इसे भीड़ से अलग बनाते हैं। मुख्य फीचर्स में इसका 50-मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप शामिल है जो OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन) के साथ आता है। सेल्फी के लिए भी 50MP का कैमरा दिया गया है। इतनी पतली बॉडी (5.99mm) होने के बावजूद, इसमें 5,000mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है जो 68W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही, यह IP68 और IP69 रेटिंग के साथ पूरी तरह वाटरप्रूफ भी है।