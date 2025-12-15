15 दिसंबर 2025,

टेक्नोलॉजी

Motorola Edge 70 Launch: पानी और धूल का नहीं होगा असर, मिलिट्री ग्रेड मजबूती के साथ भारत में हुई एंट्री

Motorola Edge 70 इंडिया में लॉन्च हो गया है। स्लिम डिजाइन और Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ आए इस फोन की कीमत और फीचर्स की पूरी डिटेल खबर में दी गई है।

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 15, 2025

Motorola Edge 70 India Launch

Motorola Edge 70 India Launch (Image: Motorola)

Motorola Edge 70 India Launch: मोटोरोला ने एक बार फिर भारतीय स्मार्टफोन बाजार में हलचल मचा दी है। सोमवार को कंपनी ने अपनी प्रीमियम Edge सीरीज का नया सदस्य Motorola Edge 70 लॉन्च कर दिया है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें भारी-भरकम ईंट जैसे फोन पसंद नहीं आते और आप कुछ स्लीक, स्टाइलिश और हल्का ढूंढ रहे हैं, तो मोटोरोला के इस फोन पर एक नजर डाल सकते हैं।

चलिए जानते हैं इस फोन की कीमत, फीचर्स और हर वो बात जो आपके लिए जरूरी है।

Motorola Edge 70 Price in India: कितनी है इस फोन की कीमत?

प्राइस की बात करें तो मोटोरोला ने इसे 30,000 रुपये से कम के बजट में पेश किया है। भारत में इसके केवल एक वेरिएंट (8GB रैम + 256GB स्टोरेज) को लॉन्च किया गया है जिसकी कीमत 29,999 रुपये रखी गई है।

ऑफर: अगर आपके पास चुनिंदा बैंक के कार्ड्स हैं तो आपको 1,000 रुपये की छूट भी मिल जाएगी।

फीचरविवरण
डिस्प्ले6.7-इंच 1.5K AMOLED, 120Hz रिफ्रेश रेट, 4,500 निट्स पीक ब्राइटनेस, Gorilla Glass 7i
प्रोसेसरQualcomm Snapdragon 7 Gen 4
रियर कैमरा50MP (OIS) मेन + 50MP अल्ट्रावाइड
फ्रंट कैमरा50MP हाई-रेज़ोल्यूशन सेल्फी कैमरा
बैटरी5,000mAh (Silicon Carbon), 31 घंटे प्लेबैक
चार्जिंग68W वायर्ड फास्ट चार्जिंग + 15W वायरलेस चार्जिंग
मजबूतीIP68 + IP69 (वॉटर/डस्ट प्रूफ), MIL-STD-810H सर्टिफाइड
डिजाइन5.99mm मोटाई, 159 ग्राम वजन (अल्ट्रा स्लिम और हल्का)
सॉफ्टवेयरAndroid 16 (Hello UI), 3 OS अपडेट
रंगPantone Bronze Green, Gadget Grey, Lily Pad
कीमत29,999 रुपये (8GB RAM + 256GB स्टोरेज)
सेल डेट23 दिसंबर (Flipkart और Motorola.in)

कब शुरू होगी Motorola Edge 70 Flipkart Sale?

अगर आप इस फोन को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। Motorola Edge 70 Flipkart Sale, 23 दिसंबर से शुरू होगी। इसके अलावा, आप इसे मोटोरोला की आधिकारिक वेबसाइट और नजदीकी ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से भी खरीद सकेंगे।

Motorola Edge 70 Specifications: डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

स्पेसिफिकेशन्स के मामले में यह फोन काफी दमदार है। Motorola Edge 70 में 6.7 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में क्वालकॉम का लेटेस्ट Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर लगा है, जो इसे गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए तेज बनाता है। यह Android 16 पर चलता है।

Motorola Edge 70 Features: कैमरा और बैटरी

इस फोन के फीचर्स इसे भीड़ से अलग बनाते हैं। मुख्य फीचर्स में इसका 50-मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप शामिल है जो OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन) के साथ आता है। सेल्फी के लिए भी 50MP का कैमरा दिया गया है। इतनी पतली बॉडी (5.99mm) होने के बावजूद, इसमें 5,000mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है जो 68W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही, यह IP68 और IP69 रेटिंग के साथ पूरी तरह वाटरप्रूफ भी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

15 Dec 2025 04:45 pm

15 Dec 2025 04:45 pm

Hindi News / Technology / Motorola Edge 70 Launch: पानी और धूल का नहीं होगा असर, मिलिट्री ग्रेड मजबूती के साथ भारत में हुई एंट्री

