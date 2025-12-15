OnePlus 15R Price Leaked: 17 दिसंबर को है लॉन्चिंग, लेकिन उससे पहले ही लीक हुई कीमत और डिटेल्स

OnePlus 15R Price Leaked: अगर आप भी वनप्लस स्मार्टफोन लवर हैं तो यह अपडेट आपके लिए ही है। कंपनी भारत में OnePlus 15R को लॉन्च करने के बेहद करीब है। लॉन्चिंग डेट की बात करें तो इसे 17 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उतारा जाएगा। लेकिन लॉन्च से पहले ही इस फोन की कीमतें लीक हो गई हैं। सच कहें तो, लीक हुई कीमतें देखकर लगता है कि इस बार आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है।