OnePlus 15R Price Leaked: 17 दिसंबर को है लॉन्चिंग, लेकिन उससे पहले ही लीक हुई कीमत और डिटेल्स

OnePlus 15R Price Leaked (Image: OnePlus)
OnePlus 15R Price Leaked: अगर आप भी वनप्लस स्मार्टफोन लवर हैं तो यह अपडेट आपके लिए ही है। कंपनी भारत में OnePlus 15R को लॉन्च करने के बेहद करीब है। लॉन्चिंग डेट की बात करें तो इसे 17 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उतारा जाएगा। लेकिन लॉन्च से पहले ही इस फोन की कीमतें लीक हो गई हैं। सच कहें तो, लीक हुई कीमतें देखकर लगता है कि इस बार आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है।
दरअसल, लॉन्च से ठीक पहले एक फेमस टिपस्टर पारस गुगलानी ने अपने एक्स हैंडल पर OnePlus 15R की कीमतों और स्टोरेज ऑप्शन का खुलासा कर दिया है। चलिए, जानते हैं कि लीक के मुताबिक यह फोन आपको कितने का पड़ेगा और इसमें क्या खास मिलने वाला है।
लीक की मानें तो भारत में OnePlus 15R दो स्टोरेज ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।
हालांकि, राहत की बात यह है कि कंपनी लॉन्च के समय कुछ बैंक ऑफर्स भी दे सकती है। खबर है कि चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर आपको 3000 से 4000 रुपये तक की छूट मिल सकती है जिससे इफेक्टिव कीमत थोड़ी कम हो जाएगी।
अगर इस लीक को सच मान लें, तो OnePlus 15R अपने पिछले मॉडल (OnePlus 13R) के मुकाबले काफी महंगा होने वाला है। याद दिला दें कि पिछला फोन 42,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर आया था, जबकि इसका टॉप मॉडल 49,999 रुपये का था। यानी इस बार दाम सीधे-सीधे बढ़ रहे हैं।
टेक जगत में चर्चा है कि यह फोन असल में चीन में लॉन्च हुए OnePlus Ace 6T का ही रिब्रांडेड वर्जन है। वहां यह फोन काफी सस्ता लॉन्च हुआ था (करीब 33,000 रुपये से शुरू), लेकिन भारत आते-आते टैक्स और अन्य खर्चों की वजह से इसकी कीमत बढ़ जाती है।
फीचर्स के मामले में वनप्लस ने कोई कंजूसी नहीं की है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से भर भर के दिए हैं।
बड़ी बैटरी: इस फोन में आपको 7,400mAh की विशाल बैटरी मिलने वाली है। इतनी बड़ी बैटरी का मतलब है कि फोन बार-बार चार्ज करने का झंझट खत्म।
सुपरफास्ट प्रोसेसर: इसमें क्वालकॉम का लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट लगा होगा, जो 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है। यानी गेमिंग हो या मल्टीटास्किंग, फोन मक्खन की तरह चलेगा।
कैमरा और कलर्स: फोन के पीछे 32 मेगापिक्सल का सेंसर और डुअल कैमरा सेटअप होगा। यह फोन तीन शानदार कलर्स - चारकोल ब्लैक, मिंट ग्रीन और इलेक्ट्रिक वॉयलेट में उपलब्ध होगा।
फोन की लॉन्चिंग 17 दिसंबर को तय मानी जा रही है। लॉन्च के बाद आप इसे अमेजन और वनप्लस की अपनी वेबसाइट से खरीद सकेंगे।
तो अगर आप एक पावरफुल बैटरी और तगड़े परफॉरमेंस वाला फोन तलाश रहे हैं, तो बस कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए, OnePlus 15R दस्तक देने ही वाला है।
