15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

OnePlus 15R Price Leaked: 17 दिसंबर को है लॉन्चिंग, लेकिन उससे पहले ही लीक हुई कीमत और डिटेल्स

OnePlus 15R Price Leaked: सिर्फ 47,000 रुपये से शुरू? इस स्मार्टफोन में 7,400mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलेगा। लॉन्च से पहले जानें लीक हुई डिटेल्स।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 15, 2025

OnePlus 15R Price Leaked

OnePlus 15R Price Leaked (Image: OnePlus)

OnePlus 15R Price Leaked: अगर आप भी वनप्लस स्मार्टफोन लवर हैं तो यह अपडेट आपके लिए ही है। कंपनी भारत में OnePlus 15R को लॉन्च करने के बेहद करीब है। लॉन्चिंग डेट की बात करें तो इसे 17 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उतारा जाएगा। लेकिन लॉन्च से पहले ही इस फोन की कीमतें लीक हो गई हैं। सच कहें तो, लीक हुई कीमतें देखकर लगता है कि इस बार आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है।

दरअसल, लॉन्च से ठीक पहले एक फेमस टिपस्टर पारस गुगलानी ने अपने एक्स हैंडल पर OnePlus 15R की कीमतों और स्टोरेज ऑप्शन का खुलासा कर दिया है। चलिए, जानते हैं कि लीक के मुताबिक यह फोन आपको कितने का पड़ेगा और इसमें क्या खास मिलने वाला है।

OnePlus 15R Price: कितनी होगी कीमत?

लीक की मानें तो भारत में OnePlus 15R दो स्टोरेज ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

  • टॉप वेरिएंट (12GB + 512GB): इसकी कीमत करीब 52,000 रुपये बताई जा रही है।
  • बेस वेरिएंट (12GB + 256GB): यह मॉडल 47,000 से 49,000 रुपये के बीच लॉन्च हो सकता है।

हालांकि, राहत की बात यह है कि कंपनी लॉन्च के समय कुछ बैंक ऑफर्स भी दे सकती है। खबर है कि चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर आपको 3000 से 4000 रुपये तक की छूट मिल सकती है जिससे इफेक्टिव कीमत थोड़ी कम हो जाएगी।

पुराने फोन से कितनी ज्यादा होगी कीमत?

अगर इस लीक को सच मान लें, तो OnePlus 15R अपने पिछले मॉडल (OnePlus 13R) के मुकाबले काफी महंगा होने वाला है। याद दिला दें कि पिछला फोन 42,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर आया था, जबकि इसका टॉप मॉडल 49,999 रुपये का था। यानी इस बार दाम सीधे-सीधे बढ़ रहे हैं।

चीन का Ace 6T ही है भारत का 15R?

टेक जगत में चर्चा है कि यह फोन असल में चीन में लॉन्च हुए OnePlus Ace 6T का ही रिब्रांडेड वर्जन है। वहां यह फोन काफी सस्ता लॉन्च हुआ था (करीब 33,000 रुपये से शुरू), लेकिन भारत आते-आते टैक्स और अन्य खर्चों की वजह से इसकी कीमत बढ़ जाती है।

OnePlus 15R Features: कैसे होंगे फीचर्स?

फीचर्स के मामले में वनप्लस ने कोई कंजूसी नहीं की है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से भर भर के दिए हैं।

बड़ी बैटरी: इस फोन में आपको 7,400mAh की विशाल बैटरी मिलने वाली है। इतनी बड़ी बैटरी का मतलब है कि फोन बार-बार चार्ज करने का झंझट खत्म।

सुपरफास्ट प्रोसेसर: इसमें क्वालकॉम का लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट लगा होगा, जो 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है। यानी गेमिंग हो या मल्टीटास्किंग, फोन मक्खन की तरह चलेगा।

कैमरा और कलर्स: फोन के पीछे 32 मेगापिक्सल का सेंसर और डुअल कैमरा सेटअप होगा। यह फोन तीन शानदार कलर्स - चारकोल ब्लैक, मिंट ग्रीन और इलेक्ट्रिक वॉयलेट में उपलब्ध होगा।

OnePlus 15R India Launch: कब और कहां मिलेगा?

फोन की लॉन्चिंग 17 दिसंबर को तय मानी जा रही है। लॉन्च के बाद आप इसे अमेजन और वनप्लस की अपनी वेबसाइट से खरीद सकेंगे।

तो अगर आप एक पावरफुल बैटरी और तगड़े परफॉरमेंस वाला फोन तलाश रहे हैं, तो बस कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए, OnePlus 15R दस्तक देने ही वाला है।

ये भी पढ़ें

Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी! आ गया 2026 का न्यू ईयर ऑफर, 103 रुपये से शुरू प्लान में मिलेंगे ये खास फायदे
टेक्नोलॉजी
Jio Happy New Year 2026 Offer

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

15 Dec 2025 01:57 pm

Hindi News / Technology / OnePlus 15R Price Leaked: 17 दिसंबर को है लॉन्चिंग, लेकिन उससे पहले ही लीक हुई कीमत और डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

एआई की रेस में भारत तीसरा सबसे मज़बूत दावेदार, पहले-दूसरे स्थान पर ये देश

India in AI race
विदेश

LPG e-KYC: सावधान! रुक सकती है गैस सब्सिडी, सरकार का नया नियम लागू, तुरंत फोन से करें ये जरूरी काम

LPG e-KYC Kaise Kare
टेक्नोलॉजी

Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी! आ गया 2026 का न्यू ईयर ऑफर, 103 रुपये से शुरू प्लान में मिलेंगे ये खास फायदे

Jio Happy New Year 2026 Offer
टेक्नोलॉजी

Eric Schmidt AI warning: सिर्फ कोडिंग नहीं, कंपनियों का पूरा सिस्टम बदल देगा AI, गूगल के पूर्व CEO एरिक श्मिट की बड़ी चेतावनी

Eric Schmidt AI Warning
टेक्नोलॉजी

Google Translate New Feature: न टाइपिंग की झंझट, न महंगा गैजेट… बस कान में हेडफोन लगाएं और समझें दुनिया की कोई भी भाषा

Google Translate New Feature
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.